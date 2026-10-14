Лавров прибыл в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Азербайджан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Баку, передает корреспондент ТАСС.

В МИД РФ сообщили, что на мероприятии будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития СВМДА. Кроме того, участники встречи обменяются мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии является многонациональным форумом для решения ключевых региональных проблем и развития сотрудничества между государствами-участниками.

В состав СВМДА входят 28 стран — Россия, Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кыргызстан, Китай, Кувейт, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка. Наблюдателями являются Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, Саудовская Аравия, США, Туркменистан, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.