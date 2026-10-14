«Discover the World» будет представлять Азербайджанские авиалинии также в Бельгии и Нидерландах

Компания «Discover the World» расширила сотрудничество с Азербайджанскими авиалиниями и назначена представителем авиакомпании в Бельгии и Нидерландах.

Этот шаг послужит укреплению позиций Азербайджанских авиалиний на европейском рынке.

В рамках сотрудничества «Discover the World» будет работать с туристическими агентствами, корпоративными покупателями услуг делового туризма и другими отраслевыми партнёрами в обеих странах, продвигая Азербайджанские авиалинии и способствуя росту продаж. Основное внимание будет уделено повышению осведомлённости о международной маршрутной сети авиакомпании и созданию новых возможностей для продаж за счёт взаимодействия с местным туристическим сектором.

Рынки Бельгии и Нидерландов дают Азербайджанским авиалиниям возможность расширить деятельность в Западной Европе и развивать сообщение с Азербайджаном для туристических и деловых поездок, а также с другими направлениями маршрутной сети авиакомпании. Опыт «Discover the World» в регионе поможет национальному перевозчику Азербайджана стать более узнаваемым на этих рынках и наладить новые коммерческие связи.

Руководитель отдела продаж по глобальным клиентам компании «Discover the World» Терри Смит заявил: «Мы рады тому, что наше сотрудничество с Азербайджанскими авиалиниями теперь охватывает Бельгию и Нидерланды. Эти динамичные рынки с развитым туристическим сектором обладают большим потенциалом для международных авиакомпаний. Наши команды будут работать над тем, чтобы донести возможности, предлагаемые Азербайджанскими авиалиниями, до более широкой аудитории, укрепить связи с туристическим сектором и корпоративными партнёрами, а также определить новые возможности для увеличения продаж. С нетерпением ждём возможности внести вклад в дальнейшее укрепление позиций авиакомпании на обоих рынках».

Об Азербайджанских авиалиниях

Азербайджанские авиалинии имеют рейтинг «4 звезды» авторитетной организации «Skytrax» и неоднократно удостаивались награды «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» в номинации «World Airline Awards». Как член IATA компания реализует стратегию развития маршрутной сети, цифровых инноваций и повышения комфорта пассажиров. Благодаря современному парку воздушных судов, отвечающему стандартам ICAO, и расширяющейся маршрутной сети авиакомпания обеспечивает пассажирам высокий уровень обслуживания и укрепляет позиции нашей страны в международном авиационном пространстве.

Устойчивое развитие является основной составляющей стратегии Азербайджанских авиалиний. Авиакомпания присоединилась к Глобальному договору ООН, публикует свои ESG-обязательства, а также участвует в программах IATA «CO₂ Connect» и «IEnvA», укрепляя позиции надёжного и ответственного партнёра в международной авиации.