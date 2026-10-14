Девлет Бахчели: Отношения Турции и Азербайджана — одна из самых прочных опор укрепления тюркского мира

Исторические, культурные и братские связи между Турцией и Азербайджаном основаны на духовном единстве и общей памяти наших народов, заявил лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.

«От Эгейского моря до Каспия, от прошлого к будущему, Турция и Азербайджан — два сильных государства, принадлежащих к одному духовному пространству. В условиях любых попыток нанести ущерб братским отношениям между двумя странами крайне важно действовать на основе здравого смысла, взаимопонимания», — сказал он.

Бахчели также призвал к дальнейшему укреплению Организации тюркских государств (ОТГ). «В период ускорения политических, экономических и геополитических процессов в мире развитие Организации тюркских государств имеет большое значение для будущего тюркского мира», — заявил лидер партии.

«Каждая тюркская страна является самостоятельным и суверенным государством. Сотрудничество между тюркскими государствами строится на этом понимании суверенитета и развивается на основе взаимного уважения, равенства и общих интересов, — подчеркнул он. — Отношения между Турцией и Азербайджаном являются одной из наиболее прочных опор этого процесса».

Он выразил веру в то, что встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите еще раз продемонстрирует непоколебимую волю к братству между двумя странами: «Саммит ОТГ, который состоится в Анкаре в последнюю неделю октября, имеет в этом плане историческое значение».

Источник: Hürriyet