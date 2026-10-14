Концерт Navai в Астане отменили в день выступления

Концерт российского рэп-исполнителя азербайджанского происхождения Наваи Бакирова, известного под сценическим именем Navai, отменили в Астане в день выступления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на казахстанское издание Nur.kz, концерт должен был состояться сегодня, 14 октября, в 20:00 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Организаторы сообщили об отмене мероприятия по техническим причинам. Выступление перенесено на неопределенный срок. Новая дата концерта пока не объявлена - зрителям принесли извинения за доставленные неудобства.

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