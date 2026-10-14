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Израиль одобрил $300 млн на срочную закупку вертолетов у США

Редакция 1news16:40 - Сегодня
Израиль одобрил $300 млн на срочную закупку вертолетов у США

Правительство Израиля одобрило выделение 1 млрд шекелей (около 300 млн долларов) на срочную закупку 12 американских ударных вертолетов Apache.

Как сообщает газета The Times of Israel, утром в среду израильское правительство провело голосование по вопросу выделения Министерству обороны дополнительных средств для срочного приобретения 12 вертолетов Apache.

Согласно публикации, финансирование закупки планируется обеспечить за счет сокращения пятилетней инвестиционной программы, предназначенной для районов проживания палестинских граждан Израиля.

В январе США одобрили возможную продажу Израилю ударных вертолетов Apache.

Однако в последние недели серьезные разногласия между министерствами обороны и финансов Израиля по вопросам распределения бюджетных средств осложнили реализацию сделки.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки средств в оборонном бюджете израильская армия лишилась зарезервированной очереди на производство 12 ударных вертолетов Apache американской авиастроительной компании Boeing.

По данным СМИ, поскольку Израиль не перечислил необходимую сумму в установленный срок, Boeing аннулировала ранее выделенное для него место в производственном графике.

В июне сообщалось, что израильская армия признала невозможность продолжения своей деятельности без срочного дополнительного финансирования на фоне военных расходов, достигших примерно 50 млрд долларов.

Первоначально утвержденный в январе оборонный бюджет Израиля на 2026 год составлял 112 млрд шекелей (30,3 млрд долларов). Однако в марте он был пересмотрен в сторону увеличения — до 144 млрд шекелей (38,9 млрд долларов).

Источник: Anadolu

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