Хикмет Гаджиев: Вместо абсурдных высказываний по поводу урегулирования конфликта армянской стороне следует предпринимать необходимые шаги

Вместо того, чтобы высказывать абсурдные мысли в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, армянской стороне следует предпринять нужные и необходимые шаги. А этим шагом, в первую очередь, является вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом в интервью журналистам сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента отметил, что урегулирование конфликта не должно быть объектом популизма. Армения – государство-оккупант, есть более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Поэтому если мы хотим добиться продвижения в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то необходимо устранить фактор, составляющий фундаментальную основу конфликта, то есть, оккупацию. После этого могут быть приняты различные меры по урегулированию конфликта, в том числе меры по восстановлению доверия. Международная, правовая и политическая ответственность Армении заключается в том, чтобы она вывела свои войска с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН. Армения должна прекратить незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. Только после этого Армения может утверждать, что конструктивно и искренне участвуют в переговорном процессе.

Официальный представитель Администрации Президента выразил отношение и к тому факту, что премьер-министра Армении назвал шехидов 20 Января экстремистами: «Это наглядный пример абсурда, чего еще можно ждать от него?! Никол Пашинян сравнивал Солженицына с фашистским палачом Гарегином Нжде, служившим в составе фашистских сил».

Хикмет Гаджиев сказал, что трагедия 20 Января признается международным сообществом, люди чтят светлую память шехидов. 20 Января отмечается на международном уровне во всех наших дипломатических представительствах. В связи с этой трагедией проводятся различные мероприятия, реалии о ней доводятся до международного сообщества.

АЗЕРТАДЖ