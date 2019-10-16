Хорошая новость для автомобилистов: Доверенности через смартфоны

В Азербайджане доверенности на автомобили будут оформляться по телефону.
Это новшество будет доступно на смартфонах.
Так, владельцы смартфонов, установив мобильное приложение, смогут оформить доверенность, не обращаясь к нотариусу.
Как сообщает 1news.az со ссылкой banker.az, об этом сказал начальник управления информационных технологий Министерства юстиции Азербайджана Агакерим Самедзаде.
Мобильное приложение доступно в App Store и Play Market. После установления приложения владельцами автомобилей на телефоне отображаются все оформленные с 2007 года через нотариуса документы.
Через данное приложение можно также найти местонахождение ближайшей нотариальной конторы.
Новое мобильное приложение начнет действовать в конце октября - начале ноября.
1news.az