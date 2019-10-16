IBA Tech Academy Международного банка Азербайджана объявила о начале деятельности - ФОТО

В IBA Tech Academy, созданной Международным банком Азербайджана в рамках социального проекта, начались первые интенсивные буткемп курсы.

Студенты отобраны из кандидатов, подавших онлайн-заявку в период с 9 по 30 сентября. Кандидаты, успешно прошедшие все этапы приема, получили право посещать курсы.

В процессе поступления были созданы равные возможности для кандидатов с ограниченными возможностями. Трое из 15 молодых людей с ограниченными возможностями были приняты в академию в соответствии с высокими баллами, показанными ими на этапах отбора. Таким образом, IBA Tech Academy приступила к обучению студентов в инклюзивной учебной среде. Средний возраст студентов Академии - 24 года, 21% студентов - женщины.

Международный банк Азербайджана создал академию в рамках проекта корпоративной социальной ответственности. Целью ее создания является поддержка подготовки профессиональных ИТ-специалистов с учетом потребностей на рынке труда нашей страны. В рамках этого социального проекта, впервые реализованного в бизнес-среде нашей страны, обучение в академии будет бесплатным.

Первые интенсивные буткемп курсы в IBA Tech Academy охватывают FrontEnd и BackEnd направления, которые особенно востребованы в сфере программирования на рынке труда нашей страны. IBA Tech Academy будет функционировать в современном бизнес-центре, расположенном по адресу: ул. Нефтчи Курбана, 29. Данью памяти выдающимся азербайджанским ученым стали две аудитории бизнес-центра, названные, соответственно, в честь Лютфи Заде и Азада Мирзаджанзаде.

Обучение будет проводиться специалистами международного уровня на основе популярной израильской методологии TELEM. Выпускникам, отличившимся на курсе, будет оказана поддержка в трудоустройстве.

Также в ближайшее время планируется прием в новые программы IBA Tech Academy. Лица, желающие принять участие в программе, могут следить за новостями на сайте www.ibatech.az и на страницах академии в социальных сетях.

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