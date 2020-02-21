Ильгар Велизаде: Азербайджан для Италии является номером один в регионе

Сегодня Азербайджан, взявший курс на независимость более четверти века назад, уделяет пристальное внимание развитию двусторонних отношений с различными государствами.

В перечне стран, с которыми сегодня активно сотрудничает Азербайджан, есть не только соседние государства, с которыми республику связывают общие интересы и, как следствие, многолетние отношения по многим стратегическим направлениям.

Развитие сотрудничества с развитыми странами Европы, не являющимися непосредственными соседями Азербайджана, занимает одно из важнейших мест внешней политики страны. Европейские страны являются важными экономическими партнерами Азербайджана. Самый крупный торговый партнер Азербайджана – Италия. Азербайджан и Италию также связывают близкие дружественные отношения, и ярким свидетельством этому стал государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в эту страну, который состоялся 19-20 февраля.

В ходе визита Президент Азербайджана провел успешные и плодотворные переговоры как с руководством страны, так и с представителями крупного итальянского бизнеса.

«Между двумя странами налажены стратегическое партнерство и дружественные связи, и эти связи будут успешно развиваться», - заявил глава государства, выступая с заявлением для печати по завершении переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Италия и Азербайджан являются дружественными друг другу странами и основными партнерами в регионе. Азербайджан является современной, очень открытой для диалога страной, которую видит весь мир», - заявил в свою очередь президент Италии Серджо Маттарелла.

Президент Италии особо отметил, что Италия всегда готова оказать поддержку также связям между Азербайджаном и Европейским Союзом: «Мы готовы к широкому сотрудничеству и в данной сфере для стимулирования связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Италия считает Азербайджан основным партнером и по Евроатлантическому партнерству. Азербайджан всегда может рассчитывать в этом сотрудничестве на дружбу и поддержку Италии».

В ходе визита Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте обменялись «Совместной декларацией об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой». Документ определяет приоритеты сотрудничества двух стран на долгие годы.

Комментируя 1news.az визит Президента Азербайджана в Италию, политолог Ильгар Велизаде, подчеркнул, что Италия – один из главных торговых партнеров Азербайджана, по данным официальной статистики, товарооборот между странами превышает 6 млрд долларов, что составляет 1/5 общего товарооборота Азербайджана.

«Только за последние три года этот показатель вырос с 4,7 до 6,2 млрд долларов», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что основная часть товарооборота между Азербайджаном и Италией приходится на энергетический сектор: «Италия – одна из основных европейских стран, закупающих у Азербайджана нефтепродукты. Наряду с этим, на последующем этапе азербайджанский газ будет транспортироваться на итальянский рынок по «Южному газовому коридору».

Азербайджан заинтересован в инвестициях Италии, причем, в реальный сектор экономики, добавил он.

«Речь идет о развитии сотрудничества в агропромышленной сфере и других сферах производства, которые могут представлять интерес для обоих государств. В данном случае Италия – активный игрок среди развитых стран и интенсивно продает свои технологии посредством внедрения СП, где часть принадлежит Италии, а часть принимающей стране. В Азербайджане тоже заинтересованы в создании СП с итальянцами. Это позволит нам выйти на рынок ЕС, в случае если производство будет организовано с участием итальянского капитала, который будет заинтересован в продаже этой продукции», — добавил аналитик.

По словам эксперта, гуманитарное сотрудничество двух стран составляет еще одну важную часть отношений.

«Тут еще нужно сказать, что немалое место занимает гуманитарное сотрудничество между странами. Фонд Гейдара Алиева реализовал в Италии целый ряд проектов, речь, в частности, о Римских катакомбах, что мы сегодня можем назвать образцом двустороннего сотрудничества между мусульманской страной и католической церковью», — отметил эксперт.

По его словам, тот факт, что в состав азербайджанской делегации вошли министры энергетики и обороны, скорее всего, говорит о том, что на переговорах речь шла не только об энергетике и обоюдных инвестициях, но и предметно были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества.

«Италия известна своими разработками военной техники, в частности, есть совместные проекты с Турцией, в которых также принимает участие Франция. Передовая военная техника нас интересует, потому не исключаю сотрудничество и в этом вопросе. Характер и масштаб взаимодействия говорит о том, что Азербайджан для Италии является номером один в регионе, и эта позиция еще больше укрепится после визита», — подчеркнул он.

По мнению И.Велизаде, сейчас идет подготовка к подписанию соглашений с ЕС, и вопросы торгово-экономического взаимодействия в этом документе отдельно обозначены. «Связи с Италией позволяют нам реализовывать те положения нового соглашения с ЕС, которые предусматривает торгово-экономическое взаимодействие с ЕС».

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