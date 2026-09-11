Иностранные дипломаты посещают Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО

11 сентября в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики, руководителя отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева начался двухдневный визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает Trend, в визите участвует делегация из 150 человек, представляющая 58 стран и 9 международных организаций.

В рамках визита представители дипломатического корпуса ознакомятся с социальными и экономическими инфраструктурными проектами, реализуемыми в рамках масштабного процесса восстановления, строительства и развития в городах Ханкенди и Шуша, а также в Агдеринском и Кельбаджарском районах под руководством Президента Ильхама Алиева. Кроме того, они ознакомятся с текущим состоянием объектов историко-культурного наследия и проводимой работой по их сохранению и восстановлению.

Это 22-й по счету визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана с 2020 года.