Спецпредставитель ЕС Гроно присоединилась к поездке дипломатов в Карабах
Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно присоединилась к поездке дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на освобожденные территории страны — в Карабах и Восточный Зангезур.
Накануне Гроно провела переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Сегодня началась очередная двухдневная поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур. Дипломатов сопровождает помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
В состав делегации входят 150 представителей из 58 стран и 9 международных организаций.
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