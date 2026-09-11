Спецпредставитель ЕС Гроно присоединилась к поездке дипломатов в Карабах

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно присоединилась к поездке дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на освобожденные территории страны — в Карабах и Восточный Зангезур.

Накануне Гроно провела переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Сегодня началась очередная двухдневная поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур. Дипломатов сопровождает помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

В состав делегации входят 150 представителей из 58 стран и 9 международных организаций.