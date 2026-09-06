Хакеры опубликовали в даркнете данные британских политиков, судей и военных

Хакерам, совершившим кибератаку на оператора трех британских аэропортов, удалось опубликовать в даркнете персональные данные политиков, судей, знаменитостей, сотрудников оборонного сектора и военнослужащих.

Злоумышленники выложили в открытый доступ конфиденциальную информацию о планируемых передвижениях сотрудника Министерства внутренних дел Британии, а также данные о поездках парламентских служащих, работников МВД, Банка Англии и военных.

Напомним, в конце августа издание The Guardian сообщало о кибератаке на аэропорты Манчестера, Восточного Мидландса и лондонский Станстед, в результате которой хакеры получили доступ к данным около 8.7 миллиона клиентов. Компания Manchester Airports Group (MAG), управляющая этими авиаузлами, заявляла, что в руки злоумышленников попали адреса электронной почты, телефонные номера, почтовые индексы и регистрационные знаки автомобилей пользователей. При этом в MAG подчеркивали, что безопасность пассажиров и штатная работа аэропортов нарушены не были, а взломанная система не содержала банковских реквизитов и платежных данных.