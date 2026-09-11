На Филиппинах более 80 человек пропали без вести после пожара на пароме

84 человека числятся пропавшими без вести после пожара на пассажирском пароме MV June Aster у берегов Филиппин.

Об этом заявила официальный представитель Береговой охраны Филиппин (PCG) Ноэми Каябяб.

«Согласно последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, 43 пассажира выжили, 84 числятся пропавшими без вести», — сказала она.

Представитель PCG отметила, что спасатели пока не могут проникнуть внутрь парома из-за продолжающегося сильного задымления. Филиппинские власти расширили зону поиска пропавших без вести.

Береговая охрана Филиппин ранее сообщила о пожаре на пассажирском пароме, который произошел у берегов филиппинской провинции Палаван 9 сентября. Как информировали ТАСС в посольстве РФ в Маниле, дипмиссия не получала данных от местных властей о возможных пострадавших россиянах в результате этого инцидента.