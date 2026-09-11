 СМИ: Европа не в состоянии профинансировать все запросы Украины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: Европа не в состоянии профинансировать все запросы Украины

First News Media08:20 - Сегодня
СМИ: Европа не в состоянии профинансировать все запросы Украины

Европа неспособна предоставить дополнительное многомиллиардное финансирование Украине, которое просят киевские власти, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, запросы Владимира Зеленского на десятки миллиардов долларов "не могли случиться в более неподходящее время для европейских правительств". Европейские чиновники, указывает газета, в частном порядке предупреждают, что не смогут "оплатить всего, что хочет Украина".

Растущая популярность партии Альтернатива для Германии (АдГ) в ФРГ и "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции, выступающих против финансирования Украины, вынуждает европейских лидеров отказываться от новых обязательств по финансовой поддержке Киева.

Отмечается, что сейчас в ЕС "стараются избегать возобновления дискуссий о предоставлении новых средств, учитывая возможные политические последствия".

Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщала, что заявления Зеленского о дефиците бюджета министерства обороны в миллиарды долларов удивили европейских чиновников и подняли вопрос об эффективности траты Киевом выделяемых ему средств.

В конце прошлого месяца Зеленский пожаловался на то, что дефицит бюджета в Минобороны составляет $27 млрд, из которых $8-10 млрд нужны на обеспечение оружием и почти $20 млрд на зарплаты.

Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом все сложнее. 18 августа бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев "достиг потолка" международной поддержки и не сможет получить от Запада больше, чем предоставляется сейчас. По его словам, Киев должен быть крайне внимательным в отношении того, на что может рассчитывать извне. Тем не менее в 2027 году правительство хочет получить от партнеров сумму еще больше - $52 млрд.

Поделиться:
301

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Земли Карабаха и Восточного Зангезура переживают настоящее ...

Экономика

Энергетические рынки: стоимость нефти марки Azeri Light приближается к $120 за баррель

Спорт

Лигочемпионский дебют «Сабаха»

Политика

Иностранные дипломаты посещают Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО

В мире

Трамп раскрыл, почему не идет на эскалацию с Ираном

Роботы с флагами и лозунгами вышли на улицы Варшавы — ВИДЕО

Вэнс считает преждевременным обсуждение его участия в президентской гонке-2028

Саудовская Аравия попросила Трампа нанести удары по хуситам

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

В Индонезии около 2 тысяч школьников и учителей отравились после школьного обеда

Трамп: Ормузский пролив может утратить прежнюю значимость для мировой энергетики

Медведь ворвался в дом и загрыз пенсионера-колясочника

Украина атаковала беспилотниками НПЗ в Рязани и города юга России - ВИДЕО

Последние новости

Трамп раскрыл, почему не идет на эскалацию с Ираном

Сегодня, 11:13

В Баку выявлены и устранены нарушения в трех объектах общепита - ФОТО

Сегодня, 11:00

Роботы с флагами и лозунгами вышли на улицы Варшавы — ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Вэнс считает преждевременным обсуждение его участия в президентской гонке-2028

Сегодня, 10:50

В Баку врач спас мужчину, потерявшего сознание на автобусной остановке - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

Саудовская Аравия попросила Трампа нанести удары по хуситам

Сегодня, 10:45

Румыния подняла F-16 из-за воздушных целей у границы с Украиной

Сегодня, 10:43

По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

Сегодня, 10:40

АдГ подала заявление в полицию на Мерца

Сегодня, 10:37

Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Сегодня, 10:35

В Саудовской Аравии могли атаковать стратегический нефтепровод - ФОТО

Сегодня, 10:30

Хуситы захватили американскую бронетехнику - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

В Шаруре при пожаре сгорели 1300 тюков сена и погибли 9 коров

Сегодня, 10:16

Спецпредставитель ЕС Гроно присоединилась к поездке дипломатов в Карабах

Сегодня, 10:12

Гамиду Омарову выдвинули на пост председателя Союза кинематографистов в качестве альтернативы Шафиге Мамедовой - ФОТО

Сегодня, 10:07

В Азербайджане будут пресекать незаконную уличную торговлю продуктами

Сегодня, 09:55

Хикмет Гаджиев: Земли Карабаха и Восточного Зангезура переживают настоящее возрождение - ФОТО

Сегодня, 09:52

Корабли ВМС Казахстана проведут стрельбы на Каспии

Сегодня, 09:48

Европа опасается ударов по российской газовой инфраструктуре

Сегодня, 09:43

Энергетические рынки: стоимость нефти марки Azeri Light приближается к $120 за баррель

Сегодня, 09:40
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10