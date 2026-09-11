Европа неспособна предоставить дополнительное многомиллиардное финансирование Украине, которое просят киевские власти, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, запросы Владимира Зеленского на десятки миллиардов долларов "не могли случиться в более неподходящее время для европейских правительств". Европейские чиновники, указывает газета, в частном порядке предупреждают, что не смогут "оплатить всего, что хочет Украина".

Растущая популярность партии Альтернатива для Германии (АдГ) в ФРГ и "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции, выступающих против финансирования Украины, вынуждает европейских лидеров отказываться от новых обязательств по финансовой поддержке Киева.

Отмечается, что сейчас в ЕС "стараются избегать возобновления дискуссий о предоставлении новых средств, учитывая возможные политические последствия".

Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщала, что заявления Зеленского о дефиците бюджета министерства обороны в миллиарды долларов удивили европейских чиновников и подняли вопрос об эффективности траты Киевом выделяемых ему средств.

В конце прошлого месяца Зеленский пожаловался на то, что дефицит бюджета в Минобороны составляет $27 млрд, из которых $8-10 млрд нужны на обеспечение оружием и почти $20 млрд на зарплаты.

Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом все сложнее. 18 августа бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев "достиг потолка" международной поддержки и не сможет получить от Запада больше, чем предоставляется сейчас. По его словам, Киев должен быть крайне внимательным в отношении того, на что может рассчитывать извне. Тем не менее в 2027 году правительство хочет получить от партнеров сумму еще больше - $52 млрд.