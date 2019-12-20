Ильхам Алиев: Несколько глав ИВ уволены, они разбазаривали средства, предусмотренные для неимущих граждан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сигналы о незаконных действиях глав исполнительной власти расследуются и будут расследоваться еще серьезнее.

В ходе совещания, посвященного итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам, глава государства отметил, что в настоящее время в области сельского хозяйства проводятся серьезные реформы, применяются новые механизмы, связанные с прозрачностью, субсидиями.

«Раньше как центральные, так и местные исполнительные органы допускали большие нарушения, связанные с субсидиями. Этому кладется и должен быть положен конец. В этой и во всех других сферах должна быть полная прозрачность, в том числе в связи с созданием оплачиваемых общественных рабочих мест.

Несколько глав исполнительной власти уволены, одна из причин заключалась в том, что они разбазаривали средства, предусмотренные для неимущих граждан. Вносили в эти списки своих родственников, либо эти средства вообще не доходили по адресу. Такие сигналы были, они расследуются и будут расследоваться еще серьезнее. Дело не будет ограничиваться только административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это – те, кто присутствуют здесь, и те, кого нет.

Поэтому всюду прозрачность, служение государству и народу, гражданам должно стать основным принципом, чтобы граждане постоянно ощущали внимание государства, так же, как мы в любой сложный момент находимся рядом с гражданами», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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