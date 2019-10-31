Ильхам Алиев новым главам ИВ: «Если услышу, узнаю, что вы идете по кривой дорожке…» - ВИДЕО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обозначил главные задачи, стоящие перед новоназначенными главами Исполнительной власти города Евлах и Хачмазского района Анаром Тагиевым и Эльнуром Рзаевым.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Главные стоящие перед вами задачи – это обеспечение социально-экономического развития возглавляемых вами районов», - сказал глава государства, принимая 31 октября А.Тагиева и Э.Рзаева.

Он подчеркнул, что главы Исполнительной власти должны находиться в постоянном контакте с гражданами, и на этом основании, глубже изучив проблемы района и беспокоящие граждан вопросы, принимать адекватные меры.

Президент Ильхам Алиев поручил новым главам Исполнительной власти полностью устранить случаи взяточничества, коррупции.

«Это указание я даю лично вам. Если услышу, узнаю, что вы идете по кривой дорожке, то вы будете очень серьезно наказаны. Знайте это с самого начала, и пусть все другие представители, руководители местных исполнительных органов хорошо меня услышат. В Азербайджане должна вестись непримиримая борьба против коррупции, взяточничества», - заявил глава государства.

1news.az