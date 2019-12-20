Ильхам Алиев: «Происходит пожар, сами же виноваты, но приходят и говорят: пусть государство даст деньги»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обращает внимание на необходимость страхования гражданами своего имущества.

В ходе совещания, посвященного итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам, глава государства напомнил о произошедшем в этом году землетрясении.

«Прошло всего 10 месяцев, а все основные строительные работы уже завершились. Были построены, отремонтированы и восстановлены тысячи домов. Некоторые говорят, что сейчас граждане должны сами восстанавливать эти дома, застраховать их. Конечно, должны застраховать», - сказал Президент.

Он отметил, что в том числе должны быть застрахованы торговые объекты, «каждый из них, чтобы если завтра произойдет несчастный случай, пожар, можно было обратиться в страховую компанию».

«А то происходит пожар, сами же виноваты, но приходят и говорят: пусть государство даст деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает частному предпринимателю пособие в связи с несчастным случаем? Ничего подобного нигде нет. Каждый страхует свое имущество, собственность, а если произойдет несчастный случай, то страховая компания оплачивает это, вот и все. У нас тоже должно быть так. Я отношу это к частным компаниям, торговым объектам и предупреждаю, если где-то в результате наводнения, пожара что-то тонет и горит, то не следует надеяться на поддержку государства», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в отдельных случаях государство помогает самым бедным, самым неимущим слоям: «Но почему государство должно оказывать помощь предпринимателям, владеющим дорогими машинами, имениями, виллами? Это ведь несправедливо. Кому государство должно помогать – тому, кто нуждается. Человек, имеющий деньги, сам должен помогать неимущим. Я неоднократно говорил об этом предпринимателям, они должны чувствовать социальную ответственность. Они зарабатывают деньги, государство создало условия.

Где еще есть такие условия? Есть страны, которые объяты огнем. В нашем регионе, на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Латинской Америке происходят войны, конфликты, кровавые столкновения, массовые протесты, полицейское насилие, разрушения. У нас же господствует стабильность. Кто ее создал – мы, кто пользуется этим – все граждане, в том числе предприниматели. Они спокойно живут, никто их не трогает, напротив, Президент всегда их поддерживает. Пусть помогут людям, неимущим».

«Мы помогаем тем, кто нуждается. В Шамахе, Агсу, Исмаиллы произошло землетрясение. Разве мы могли оставаться равнодушными, чтобы люди зимой замерзали? Поэтому мы сразу же выделили средства, мобилизовали все структуры, и в течение 10 месяцев, до наступления зимы, их дома были отстроены и отремонтированы. Это и есть наша ответственность, люди, которые действительно нуждаются, не смогут сами восстановить эти дома. Сейчас необходимо провести просветительскую работу, чтобы застраховать эти дома. Но почему государство должно помогать какому-то бизнесмену, богатому человеку, владеющему большими имениями? Это абсолютно невозможно, и пусть каждый сделает вывод», - заявил Президент Ильхам Алиев.

1news.az