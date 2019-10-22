Информационный центр Azer Turk Bank перешел на круглосуточный режим работы

Государственный Azer Turk Bank, всегда заботящийся об удобстве своих клиентов, решил внедрить очередное новшество для повышения качества своего обслуживания.

C октября Информационный центр банка приступил к предоставлению услуг в режиме реального времени 24 часа в сутки, включая субботу и воскресенье. Сотрудники банка в режиме реального времени отвечают на запросы на корпоративных страницах банка в социальных сетях и в WhatsApp по номеру (055) 7770 945 или на звонки на (012) 945.

Следует отметить, что современный Информационный центр в Azer Turk Bank был создан в январе 2017 года.

За последние три года только по каналам телефонной связи центр получил более 150 000 запросов, онлайн-заказов и различных обращений от клиентов.

Кроме того, сотрудники банка регулярно общаются с клиентами посредством страниц в социальных сетях Facebook и Instagram, на которых в общей сложности 163 000 подписчиков. За последний год более 16 000 человек смогли обратиться в банк, написав в WhatsApp.

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