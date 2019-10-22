1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Информационный центр Azer Turk Bank перешел на круглосуточный режим работы

Сегодня в 16:07 ~ 1 минута на чтение 236
Информационный центр Azer Turk Bank перешел на круглосуточный режим работы

Государственный Azer Turk Bank, всегда заботящийся об удобстве своих клиентов, решил внедрить очередное новшество для повышения качества своего обслуживания.

C октября Информационный центр банка приступил к предоставлению услуг в режиме реального времени 24 часа в сутки, включая субботу и воскресенье. Сотрудники банка в режиме реального времени отвечают на запросы на корпоративных страницах банка в социальных сетях и в WhatsApp по номеру (055) 7770 945 или на звонки на (012) 945.

Следует отметить, что современный Информационный центр в Azer Turk Bank был создан в январе 2017 года.

За последние три года только по каналам телефонной связи центр получил более 150 000 запросов, онлайн-заказов и различных обращений от клиентов.

Кроме того, сотрудники банка регулярно общаются с клиентами посредством страниц в социальных сетях Facebook и Instagram, на которых в общей сложности 163 000 подписчиков. За последний год более 16 000 человек смогли обратиться в банк, написав в WhatsApp.

На правах рекламы

WhatsApp

236

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены