Исполнилось три года со дня убийства армянами маленькой Захры и ее бабушки - ФОТО

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Сегодня, 4 июля, исполнилось три года одному из самых ужасных преступлений армянской военщины на оккупированных азербайджанских территориях.

Как сообщает 1news.az, три года назад, 4 июля 2017 года, примерно в 20:40 армянские вооруженные формирования, дислоцированные на оккупированных территориях Азербайджана, подвергли обстрелу из 82-х и 120-миллиметровых минометов и гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате вооруженной провокации армянской стороны погибли жители села Сахиба Идрис гызы Гулиева (1967 года рождения) и ее летняя внучка Захра Эльнур гызы Гулиева (2016 года рождения).

Напомним, что 8 марта 2011 года был убит девятилетний житель села Орта Гярвянд Агдамского района Азербайджана Фариз Бадалов.

Ребенок играл во дворе своего дома, когда армянские оккупанты открыли огонь по мирному селу.

Одна из пуль попала Фаризу в голову.

14 июля 2011 года армяне убили 13-летнюю Айгюн Шихмалиеву, спустив по реке игрушку в виде собачки, начиненную взрывчаткой.

Тимур Рзаев