Избирательная критика от Human Rights Watch: Один стандарт для Израиля, другой – для Армении

Международная правозащитная организация Human Rights Watch всегда выступает с критической позиции в отношении поселенческой политики Израиля на Западном берегу реки Иордан.

Одним из наиболее ярых критиков является директор HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке Сара Уитсон, которая выступала с призывами к бойкоту и международным преследованиям предполагаемых виновников оккупационной и поселенческой политики Израиля.

Однако, что касается других регионов Земли, Сара Уитсон выступает активным сторонником поселений на оккупированных территориях.

Речь об оккупированном Арменией Нагорном Карабахе и прилегающих районах, где политическое руководство Армении активно осуществляет политику заселения этих территорий этническими армянами из разных стран, в том числе армянскими беженцами из Сирии.

Ситуацию анализирует в своей авторской колонке на сайте Wall Street Journal профессор Евгений Конторович из юридической школы Scalia в Университете Джорджа Мейсона в США.

Автор полагает, что политика двойных стандартов со стороны HRW говорит о том, что специалисты этой организации несерьезно относятся к собственным аналитическим раскладкам по Израилю.

В своей публикации он рассказывает, что Сара Уитсон из армянской семьи, в 2018 году она была ведущей церемонии по сбору средств для Армянского национального комитета Америки (ANCA) – диаспорской организации Армении в США, которая поддерживает поселенческую политику руководства страны на оккупированных территориях, а также саму оккупационную политику Армении в Карабахе.

В то время как Сара Уитсон проводила кампанию HRW по бойкоту экономической активности Израиля на Западном берегу, в Твиттере она рекламировала армянские вина, включая те, которые привезены с оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

На вопрос о несоответствии между ее позициями по двум схожим ситуациям Уитсон ответила изданию WSJ по электронной почте так: «Моя личная поддержка организаций армянской диаспоры связана с их благотворительной и просветительской работой в Армении, а также с их усилиями по пропаганде признания геноцида армян».

Это объяснение, по словам автора колонки, противоречит подходу HRW к Израилю, где организация призывает бойкотировать целые компании, поскольку их деятельность частично затрагивает и территорию поселений.

Также Евгений Конторович отмечает, что поддержка Сарой Уитсон армянских диаспорских организаций вовсе не ограничивается вопросами образования. В рамках своей деятельности она поддерживает Армянский всеобщий благотворительный союз, который содействует строительству новых поселений, чтобы «молодые семьи пустили корни».

Уитсон выразила этой организации особую благодарность за помощь сирийским армянам, которые, по ее словам, «переселились в Армению». Однако многие из таких беженцев были переселены не на территорию самой Армении, а на оккупированную территорию Нагорного Карабаха, отмечает автор колонки.

Мисс Уитсон не одинока в том, чтобы противостоять оккупационной и поселенческой политике исключительно Израиля. Лидер кампании бойкота против Израиля под названием Code Pink - Нэнси Крикориан - тоже оказалась сторонником армянских поселений в Карабахе. Американский парламентарий от Мичигана Рашида Тлаиб призывает бойкотировать Израиль, в то же время выступая соавтором законопроекта о нормализации отношений с организаторами армянских поселений.

Таким образом, как отмечает автор колонки Евгений Конторович, в этой игре более чем двойные стандарты. Активная деятельность против поселенческой политики одних государств, но полное принятие аналогичных действий со стороны других стран говорят о том, что международное право, на которое ссылаются активисты, международным вовсе и не является.

С оригиналом публикации можно ознакомиться в рубрике News Hub:

Selective Opponent of ‘Settlers’: HRW has one standard for Israel, another for Armenia

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Елена Остапенко, Э.Т.