К востоку от Евфрата. Об известных и неизвестных деталях военной операции Турции в Сирии 

«Источник мира» - масштабная антитеррористическая операция, которую Турция начала в Сирии, возможно, действительно способна принести мир и спокойствие в этот неспокойный регион.

Главной мишенью Турции в операции является террористическая организация РКК и ее сирийские ответвления - «Отряды народной самообороны», более известные под названием YPG и «Партия демократического единства» - PYD.

Достижение Анкарой поставленных целей способно обеспечить стабильность как в южных районах Турции, население которых уже много лет живет в постоянном страхе того, что в любой момент может упасть на их дома выпущенная с сирийской стороны ракета, так собственно, и на северо-востоке Сирии. Зачистив подконтрольную террористам территорию восточнее реки Евфрат - от Мюнбича и до границы с Ираком - Анкара хочет создать там зону безопасности, куда впоследствии вернутся до 2 миллионов сирийских беженцев, искавших спасения от войны и нашедших приют в Турции.

Читайте по теме:

«Источник мира»: Что стоит за военной операцией Турции на севере Сирии – ФОТО - ВИДЕО

Анкара категорически отрицает предположения о том, что начавшаяся операция в Сирии имеет целью захват земель. «Турция не имеет территориальных претензий к соседним странам. Нам не нужны чужие земли, имущество, богатства. Операция нацелена только лишь на устранение террористической угрозы в отношении Турции и в обеспечение территориальной целостности и политического единства Сирии», - так охарактеризовал поставленную задачу президент Реджеп Тайип Эрдоган.

С 9 октября - начала наземной фазы операции, при поддержке с воздуха нанесены удары по 181 цели террористов, уничтожено более 200 боевиков. Турецкая авиация нанесла удары по городу Рас-эль-Айн, атаке подверглись села аль-Маджрафа, Харбат аль-Банат. С другой стороны, террористы продолжают ракетные обстрелы приграничных турецких сел – 10 октября в провинции Шанлыурфа погибли двое, были ранены более 40 мирных жителей. Самое страшное то, что в числе жертв террористов – 9-месячный ребенок…

«Источник мира» - уже третья по счету антитеррористическая операция Турции на территории Сирии. С августа 2016-го по март 2017 года турецкие ВС при поддержке Свободной сирийской армии провели зачистку от боевиков сирийской провинции Алеппо – операция «Щит Евфрата», а с января по март 2018 года в ходе операции «Оливковая ветвь» вытеснили террористические формирования из района Африн.

В мире начавшаяся контртеррористическая операция турецкой армии была воспринята неоднозначно. Наиболее категорична позиция Евросоюза, считающего, что военная операция Турции ставит под угрозу борьбу с ИГИЛ, грозит новыми потоками беженцев, и поэтому боевые действия должны быть прекращены. ЕС предупредил Турцию о возможности сокращения платежей, которые предоставляет Анкаре с 2015 года за закрытие границ для направляющихся в Европу мигрантов.

Президент Ирана Хасан Роухани выразился мягче, заявив, что обеспокоенность Турции в связи с ситуацией у границ с Сирией оправдана, но для устранения этой угрозы необходимо выбрать верный путь - безопасность у южных границ Турции должна обеспечивать армия Сирии.

Что касается США и России, то примечательно, что на закрытом заседании Совбеза ООН эти страны отклонили предложение принять совместную декларацию, осуждающую Турцию за проведение операции «Источник мира».

Тем не менее, глава России Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что на Турции лежат обязательства по защите гражданских лиц, и Вашингтон «удостоверится, что они будут выполнены». К слову, в этот понедельник поступили сообщения о том, что американские военные, дислоцировавшиеся на севере Сирии, уходят из районов готовящейся операции турецких сил.

Это заявление, а также отказ США подписать осуждающую Анкару декларацию представляет особый интерес в свете прежних угроз Трампа «разрушить экономику Турции», если она, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного. Не менее удивительно и то, что президент Эрдоган, обычно сразу же отвечающий на подобные заявления, на этот раз выдержал достаточно долгую паузу, и только спустя несколько дней ответил: «Я рассматриваю это в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах».

Под «определенными кругами», скорее всего, имеются в виду американские сенаторы, от которых и исходило предложение ввести санкции против Эрдогана.

Параллельно боевым операциям в Сирии, в сетях разворачивается война информационная. По данным турецких СМИ, сторонники PKK/YPG пытаются дезинформировать мировую общественность, размещая в соцсетях фото имевших место в истории массовых убийств и приписывая их Турции. На одном из таких снимков изображены жертвы Ходжалинского геноцида.

Так насколько серьезной была угроза Турции со стороны Сирии и обосновано начало турецкой армией третьей военной операции на северо-востоке этой страны?

- Гражданская война в Сирии привела к тому, что отдельные регионы страны находились под контролем различных государств и организаций. Приграничный же с Турцией северный регион Сирии контролировали YPG и PYD - сирийские ответвления террористической организации PKK, угрожающей безопасности Турции, - комментирует ситуацию эксперт Центра анализа международных отношений Джавид Велиев.

Эти организации имели в этой зоне приблизительно 60 000 боевиков, и долгое время получали поддержку США в рамках борьбы с террористической организацией ИГИЛ. Так вот, указанные группировки, претендуя на создание на территории Сирии собственного государства, периодически совершали ракетные обстрелы турецкой территории, представляя для Турции серьезную угрозу. И конечно, Турция не хочет формирования у своих границ какого-то незаконного образования.

Позиция Анкары заключается в поддержке территориальной целостности Сирии и нейтрализации сконцентрировавшихся там террористических организаций – ИГИЛ, PKK, YPG и PYD, и впоследствии переселение на зачищенные территории обосновавшихся в Турции сирийских беженцев. Как известно, в результате войны в Сирии, на турецкой территории нашли приют около 4 миллионов мигрантов, которые представляли для Турции определенную проблему – с разных точек зрения.

Поэтому одной из своих основных целей Турция ставит их размещение на родных землях, и для этого она предлагает создание на освобожденных от террористов приграничных территориях зону безопасности длиной 480 километров вдоль сирийской границы и шириной в 32 километра вглубь Сирии.

Повторю: этот сирийский регион представлял для Турции угрозу со многих точек зрения, и в то же время он – очень важен для нее, как в плане его контроля террористическими группировками и их далеко идущих планов по созданию сепаратистского образования, так и для размещения уже на освобожденной территории хотя бы 2 миллионов из четырех миллионов сирийских мигрантов.

- Однако в мире действия Турции позиционируются чуть ли не как истребление курдов…

- Это в корне неверно. Анкара неоднократно заявляла, что не ведет борьбу с курдами, она воюет с террористическими организациями.

- «Источник мира» - уже третья по счету операция по поддержанию мира и стабильности в Сирии. Чем, на ваш взгляд, нынешняя операция отличается от предыдущих двух?

- «Источник мира» охватывает большую по масштабам площадь, - в ходе предыдущих операций Турция взяла под контроль приблизительно треть от нее. С другой стороны, террористические организации, контролирующие территорию нынешней операции, гораздо лучше вооружены – в рамках борьбы с ИГИЛ к ним поступало тысячи грузовиков с оружием, которое они могут применять и против Турции.

Кстати, там наличествовала еще одна угроза – с началом операции «Источник мира» могло возникнуть противостояние турецких сил с дислоцированными в регионе американскими военными. Однако по договоренности Трампа и Эрдогана американские силы были выведены из региона.

- Какова сейчас ситуация на территориях охвата операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»?

- Анализ турецких СМИ показывает, что там установлена стабильность и безопасность. Из Турции на родину вернулась немалая часть сирийских беженцев. Да, в первое время еще имели место перманентные террористические вылазки, но теперь они сошли на нет.

Хотел бы отметить еще и то, что в этих операциях Вооруженные силы Турции поддерживает и Свободная сирийская армия, очищая родные земли от террористов.

- Многие обвиняют Турцию в том, что в ходе операций страдает мирное население…

- Я расцениваю это как составную часть антитурецкой пропаганды. Как раз-таки Турция сама указывала на то, что укрепившиеся в том регионе террористические организации насильно меняют его демографический состав.

Ранее там было представлено много этнических групп – туркманы, арабы, курды и др. В последнее же время террористические организации пытались изменить демографическую структуру региона в свою пользу. А это, как указывала Анкара, наносит Турции определенный урон, в том числе, потому что вытесняемое из региона население искало спасения на турецкой территории.

Поэтому, пропаганда, которая сейчас ведется против Турции, имеет крайне предвзятый характер.

- Против Турции действительно развернута большая информационная война – турецкие медиа пишут, что сторонники террористических организаций распространяют в сетях фотографии имевших место в истории массовых убийств, преподнося их как результат операций турецкой армии в Сирии. На одной из таких фотографий изображены жертвы Ходжалинского геноцида…

- Вот я как раз хочу вам указать еще на один такой пример: на днях YPG/PYD подвергли ракетному обстрелу район проживания христиан на севере Сирии, погибли два человека. А на следующий день в мировых СМИ прошла новость, что это якобы совершила турецкая армия. Ответ Анкары не замедлил себя ждать – та территория вообще не входит в сферу охват операции «Источник жизни».

Но справедливости ради надо отметить, что в мировых СМИ пишут и о том, как террористы готовят и распространяют постановочные кадры, например, надевают гражданскую одежду и играют роль «мирных страдающих сирийцев, не знающих, куда убежать от турецких оккупантов».

- Как бы вы объяснили противоречивую позицию президента Трампа – с одной стороны он выводит из района операции турецкой армии американские войска, а с другой - угрожает Турции развалом ее экономики?

- До начала антитеррористической операции Анкара усиленно работала в трех направлениях

– в дипломатическом, пытаясь получить поддержку США, России, ЕС;

- в информационном - доказывая, что сконцентрировавшиеся в том районе силы – это боевики террористических организаций, угрожающие как Турции, так и Сирии;

- в военном – продолжая подготовку к широкомасштабной операции.

Думаю, что в рамках дипломатических маневров Анкара поставила Вашингтон перед выбором: или Турция, или террористические организации. Мне кажется, что США, в частности, президент Трамп выбрали Турцию. И это было умное решение.

Теперь о том, почему Трамп выступает с такими заявлениями. Мне кажется, что это связано с давлением определенных внутриамериканских сил. Вы знаете, что взгляды Пентагона и Конгресса на военную операцию Турции в Сирии отличаются от позиции Белого дома. И я полагаю, что Трамп, выступая с месседжами, отражающими позицию своих оппонентов, пытается, как говорится, им «угодить».

- То есть, Трамп «играет» на внутреннюю аудиторию?

- Можно сказать и так.

- В турецких СМИ распространялись многочисленные фотографии, свидетельствующие о поддержке членов YPG американскими военными…

- Верно. Как я и сказал, у Пентагона свои взгляды на ситуацию – он не желал выводить оттуда американские силы и «передавать» территорию под контроль Турции.

Но Белый дом, осознавая значимость Турции, настаивает на том, чтобы продолжать сотрудничать с Анкарой. И в этом плане нельзя умалять значение дипломатических маневров самой Турции.

- Как вы думаете, почему достаточно вспыльчивый Эрдоган сразу не ответил на угрозы Трампа?

- Но он все же ответил - в рамках, о которых я и говорил, мол, я понимаю мотивы таких заявлений, но наши отношения с Трампом остаются позитивными, и вопрос, о котором идет речь, мы с ним уже согласовали.

То есть, Эрдоган, зная подоплеку заявлений Трампа, не хочет идти на обострение ситуации. Сейчас он больше сконцентрирован на освобождении севера Сирии от террористических организаций.

- Значит, реальной опасности для турецкой экономики со стороны США нет?

- Если Конгресс и примет какое-то решение по этому вопросу, его должен утвердить Трамп. Пока ничто к этому не ведет. Но здесь есть еще один момент: Трамп оговорился, что его угрозы будут реальны, если Турция «выйдет за рамки». Под «рамками» подразумевается согласованная площадь, за которую турецкие войска заходить не должны – 32 километра вглубь Сирии.

- Реакция Евросоюза была гораздо жестче.

- Это потому, что в странах Европы достаточно много политиков, депутатов, сотрудничающих с PKK. До начала операции Эрдоган направил месседж в адрес Европы – отказ от поддержки Анкары чревато открытием ею своих границ для мигрантов.

- Но Турция, приняв на себя основной поток мигрантов из Сирии, можно сказать, спасла Европу по ее же просьбе от наплыва беженцев, а сейчас сама же угрожает Анкаре.

- Совершенно верно. Думаю, все это больше связано с тем, что страны-локомотивы в ЕС – Великобритания, Франция очень не желают укрепления позиций Турции в регионе.

- Как вы расцениваете позицию России по этому вопросу?

- Мне кажется, Россия все-таки поддерживает Турцию – опять же при условиях соблюдения согласованной границы, о которой я говорил выше и при отсутствии угрозы территориальной целостности Сирии.

Мне кажется, позиция Москвы обусловлена еще и верным курсом турецко-российского сотрудничества. Это тоже дипломатический ход Анкары, и я думаю, что и Москва тоже приняла верное решение, поскольку Турция важный для нее партнер, с которым налажено энергетическое, военное и экономическое сотрудничество. Есть и будущие проекты, которые свяжут обе страны взаимовыгодным сотрудничеством.

Словом, что мы видим сейчас: ни Россия, ни США не заявляют о полной поддержке действий Турции, но и жесткую позицию в отношении Анкары тоже не занимают. Эта позиция - скорее выжидательная. Они ждут: посмотрим, что будет.

- Но и не препятствуют ей.

- Нет, потому что президент Эрдоган однозначно заявил, что Турция не ставит целью нарушение территориальной целостности Сирии. У нее – совершенно другие задачи.

- Иран тоже пока придерживается нейтральной позиции.

- Потому что он тоже борется с действующими там ячейками PKK. Но Тегеран выступает за то, чтобы Турция решила вопрос по северу Сирии с Башаром Асадом. Анкара же этого напрямую делать не собирается.

- Каков ваш прогноз относительно операции «Источник жизни», сколько времени может занять установление стабильности в этом районе?

- Прогнозировать, конечно, сложно – там совершенно другая по масштабам территория, чем площади предыдущих операций. Сконцентрированные в районе террористы лучше вооружены, там много туннелей, оружейных складов, заминированных территорий. С учетом всего этого, операция может занять продолжительное время.

Но знаете, наряду с мощью турецкой армии, надо учитывать и ее большой успешный опыт в борьбе с террористическими организациями. Поэтому я думаю, что в конечном итоге Турция достигнет поставленных целей.

- Каким вы видите будущее Сирии как государства?

- Думаю, это в определенной степени будет зависеть от крупных государств, в том числе, России, Турции, Ирана, от их отношений с президентом Башаром Асадом, и если между этими государствами будет единство мнений в отношении территориальной целостности Сирии.

- Во всяком случае, Турция заявила, что ей чужие территории не нужны.

- Действия Турции не направлены против территориальной целостности Сирии. Ее цель – вернуть беженцев.

- И перекраивать сирийские границы она не собирается…

- Однозначно, нет.

Ф.Багирова