«Карабах» против АПОЭЛ в квалификации Лиги чемпионов – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня агдамский «Карабах» в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов принимает на своем поле кипрский АПОЭЛ.

Как сообщает 1news.az, первая игра, прошедшая между командами на Кипре, завершилась победой агдамского клуба со счетом 2:1.

Ответная игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Стали известны стартовые составы команд:

«Карабах»: Вагнер, Максим Медведев, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Аилтон, Мичел, Симеон Славчев, Ричард Алмейда, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.

АПОЭЛ: Вид Белец, Кевин Ляфранс, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Роман Безьяк, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.

Теймур Максутов