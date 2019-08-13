1news.az
Футбол Азербайджана
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Карабах» против АПОЭЛ в квалификации Лиги чемпионов – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня в 19:57 ~ 1 минута на чтение 122
«Карабах» против АПОЭЛ в квалификации Лиги чемпионов – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня агдамский «Карабах» в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов принимает на своем поле кипрский АПОЭЛ.

Как сообщает 1news.az, первая игра, прошедшая между командами на Кипре, завершилась победой агдамского клуба со счетом 2:1.

Ответная игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Стали известны стартовые составы команд:

«Карабах»: Вагнер, Максим Медведев, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Аилтон, Мичел, Симеон Славчев, Ричард Алмейда, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.

АПОЭЛ: Вид Белец, Кевин Ляфранс, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Роман Безьяк, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.

Теймур Максутов

WhatsApp

122

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол Азербайджана

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены