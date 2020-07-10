Казахстан объявил траур по жертвам COVID-19 

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В Казахстане 13 июля объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса.

«Мною принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память усопших», — сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Токаев признал, что в стране началась вторая волна распространения инфекции. Ответственность за это он возложил на чиновников.

«К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией», — сказал он.

Из-за сложившейся ситуации в Казахстане вновь вводятся карантинные меры на две недели.

«Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией», — сказал он.

В Казахстане насчитывается свыше 54 тыс. выявленных случаев коронавируса. От инфекции умерли 264 человека. В последние дни в стране вновь стал расти уровень заболеваемости — ежесуточно выявляется более тысячи новых зараженных. Среди заразившихся и первый президент страны Нурсултан Назарбаев. 7 июля его пресс-служба сообщила, что Назарбаев выздоровел, но остается на самоизоляции.

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