«Kənd Həyatı»: как азербайджанская бабушка из деревни стала звездой Youtube – ВИДЕО

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Недавно мне довелось наткнуться на весьма интересный Youtube-канал «Kənd Həyatı», главной героиней которого выступает азербайджанская бабушка, проживающая в деревне.

Она делится со зрителями кулинарными рецептами разнообразных блюд, приготовленных на костре, передавая атмосферу сельской местности и задерживая внимание даже самого избалованного гурмана. На данный момент видеоблог насчитывает около 37 тысяч подписчиков, и это число с каждым днем растет в геометрической прогрессии.

1news.az пообщался с основателем канала Амирасланом Рамихановым – сыном знаменитой азербайджанской бабушки, который практически всегда находится за кадром, являясь автором и монтажером роликов. Он рассказал об идее создания блога, его неожиданном рейтинге и поделился прелестями жизни в деревне.

«Я родился и живу в Гусаре, в деревне Гиль. По профессии являюсь поваром, до недавнего времени работал в Баку, пока карантин не оставил меня без работы. Вместе с матерью Азизой ханум мы создали блог еще в мае 2019 года, однако из-за моей занятости я не мог полноценно им заниматься. Теперь же в связи со внезапно освободившимся временем у меня появилась эта возможность. У моей мамы по-прежнему много дел, поскольку нужно вести хозяйство, ухаживать за животными и огородом. Но она все равно находит время для нашего блога», - говорит Амираслан.

По словам молодого человека, его мама с удовольствием разделила идею сына попробовать себя на Youtube, так что уговаривать ее не пришлось. В результате у них получился довольно интересный творческий тандем. Успех не заставил себя долго ждать, и каждое новое загруженное видео приводило к росту числа подписчиков.

«На сегодняшний день, согласно статистике Youtube, только 30% наших зрителей из Азербайджана, 17% - из России, 9% - из Турции, 6% - из Германии, 3,4% - из США и т.д. Денег мы пока на этом не зарабатываем, но зато, благодаря блогу, у нас появилось много новых друзей и знакомых из разных стран», - говорит А.Рамиханов.

Недавно Taste Life – страница на Facebook с аудиторией в 25 миллионов поделилась нарезкой одного из видео наших соотечественников, в котором Азиза ханум готовит кутабы. Амираслан рассказывает, что модератор этой страницы связался с ним по электронной почте и попросил разрешения использовать три видео с указанием названия канала, на что наш собеседник с радостью согласился.

«Многие полагают, что деревенские жители отстают от городских и не разбираются в высоких технологиях. Но я думаю, с появлением интернета шансы всех людей практически сравнялись. Всему можно обучиться самостоятельно. Если есть стремление к чему-то, человек всегда найдет выход, вне зависимости от того, где он живет», - говорит наш собеседник.

Помимо традиционных блюд азербайджанской кухни, в видеороликах можно увидеть процесс приготовления спагетти болоньезе, испанской тортильи, паэльи, бургеров, пиццы и много чего другого. По словам молодого человека, у его мамы не было предвзятого отношения к этим рецептам. Напротив, она в повседневной жизни любит поэкспериментировать и готовить блюда разных кухонь – главное, чтобы ее желания совпали с ассортиментом продуктов в холодильнике. Но это, как правило, не становится проблемой, учитывая, что все необходимые ингредиенты с легкостью находятся в деревне.

«Жизнь в деревне наполнена своим колоритом. Мы просыпаемся с рассветом солнца, отправляем коров в загон. После занимаемся до вечера огородом. На самом деле, преимуществ деревенской жизни перед городской очень много – например, можно обеспечить всю семью фруктами и овощами только со своего сада-огорода. Помимо всего прочего, здесь наслаждаешься тишиной, чистым воздухом и имеешь возможность работать на себя. Этот список можно продолжать бесконечно», - подытоживает основатель блога.

Лейла Мамедова