Китайский лайнер вернулся в Нью-Йорк из-за отвалившейся при взлете детали

Авиалайнер Boeing-777 авиакомпании China Eastern вернулся в аэропорт вылета в Нью-Йорке в понедельник из-за отвалившейся детали крыла, сообщил профильный сайт airlive.net.

Самолет рейсом Нью-Йорк — Шанхай вернулся в аэропорт имени Кеннеди через два с половиной часа после вылета, предварительно осуществив многочисленные развороты над океаном, чтобы сжечь топливо для большей безопасности приземления. Никто из примерно 300 пассажиров не пострадал.

Один из пассажиров выложил в интернет видео, на котором видно, что на крыле отсутствует металлическая пластина покрытия интерцептора — механизма, который уменьшает подъемную силу крыла и увеличивает сопротивление воздуха.

Ria.ru