 Трамп: Зеленский – не тот человек, с которым нам стоит иметь дело | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп: Зеленский – не тот человек, с которым нам стоит иметь дело

Редакция 1news09:45 - Сегодня
Трамп: Зеленский – не тот человек, с которым нам стоит иметь дело

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – "не тот человек", с которым Штатам стоит иметь дело, поскольку он якобы не хочет договариваться о прекращении войны.

Об этом Трамп сказал в интервью Newsmax.

Комментарии президента США стали продолжением серии критических высказываний в адрес Зеленского, в частности о том, что "Украине пора выбрать нового лидера".

"Он (Зеленский. – Ред.) не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Байден дал ему сотни миллиардов долларов, миллиарды и миллиарды долларов. Я думаю, что они (Украина и Россия. – Ред.) все-таки придут к какому-то соглашению. Но не с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но на самом деле не хочет", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что "не является большим сторонником Зеленского", и отметил, что "они разрушили эту страну".

"Все на самом деле началось с Барака Хусейна Обамы, когда они заставили их отдать Крым. Крым – это, бесспорно, самая ценная часть Украины. Вы знаете, о чём я говорю. Он со всех четырёх сторон омыт океаном, да? Самый красивый уголок земли. Я – девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле. Они отдали Крым, но что касается более современных событий, то все началось, когда Зеленский поехал на встречу с Путиным, и их встреча прошла очень плохо", – добавил Трамп.

Он отметил, что Путин ненавидит Зеленского, а Зеленский ненавидит Путина, и "когда между людьми царит такая ненависть, очень трудно добиться соглашения".

При этом Трамп уверен, что война "должна закончиться в ближайшее время", поскольку "на самом деле обе стороны хотели бы, чтобы она закончилась". "Но, на мой взгляд, с Зеленским иметь дело сложнее, чем с Путиным", – добавил президент США.

Напомним, после недавних комментариев Трампа Зеленский заявил о готовности организовать президентские выборы в Украине, если Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

Поделиться:
435

Актуально

Общество

Население Азербайджана снова выросло

Общество

Сформирован новый состав Правления Совета прессы - СПИСОК

Общество

Вугар Зифароглу избран новым председателем Совета прессы Азербайджана

Политика

Милли Меджлис направил поздравительное письмо президенту и первой леди

В мире

Ереван заверил Тегеран: американских военных вдоль TRIPP не будет

Министр сельского и лесного хозяйства Турции примет участие в саммите лидеров COP17 в Ереване

Мирзоян назвал отношения Армении и России дружественными

Бельгия намерена поставить Украине 10 истребителей F-16 до конца года

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Гибель лаборантки в Сибири: легочная чума или пневмония?

Обвиняемого в организации убийства Тупака Шакура приговорили к 40 годам лишения свободы до пожизненного срока

Deloitte участвовала в фальсификации документов с целью сокрытия активов Абрамовича

Рэпер P.Diddy покинул тюрьму на машине скорой помощи с разбитой головой

Последние новости

На границе Азербайджана пресечены попытки незаконного пересечения - ФОТО

Сегодня, 13:02

Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Индии в нашей стране - ФОТО

Сегодня, 12:57

МИД Казахстана прокомментировал ноту России, связанную с задержанием и арестом Navai

Сегодня, 12:53

Ереван заверил Тегеран: американских военных вдоль TRIPP не будет

Сегодня, 12:50

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки о работе в ветреную погоду

Сегодня, 12:45

В Баку водитель автобуса объявил бойкот пассажиру и отказался продолжать путь - ВИДЕО

Сегодня, 12:38

В Бинагадинском районе Баку установили светофоры для водителей и пешеходов - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Бригады скорой помощи в Азербайджане получат планшеты и навигационные системы

Сегодня, 12:25

Сформирован новый состав Правления Совета прессы - СПИСОК

Сегодня, 12:22

Обычный рейс как повод для спекуляций: в Турции манипулируют темой визита президента Израиля в Баку

Сегодня, 12:20

ММ принял поправки по пенсиям госслужащих и военнослужащих

Сегодня, 12:17

Парламент переименовал два муниципалитета в Губинском районе

Сегодня, 12:14

Министр сельского и лесного хозяйства Турции примет участие в саммите лидеров COP17 в Ереване

Сегодня, 12:11

Вугар Зифароглу избран новым председателем Совета прессы Азербайджана

Сегодня, 12:08

Ахмед Алили: «Идеологические противоречия Турции не должны становиться проблемой Азербайджана»

Сегодня, 12:00

Мирзоян назвал отношения Армении и России дружественными

Сегодня, 11:50

Обвиняемый в мошенничестве экстрадирован из России в Азербайджан

Сегодня, 11:45

На XII Бакинской международной книжной выставке будут представлены 30 стран - ВИДЕО

Сегодня, 11:34

Население Азербайджана снова выросло

Сегодня, 11:28

Милли Меджлис направил поздравительное письмо президенту и первой леди

Сегодня, 11:25
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55