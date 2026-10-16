Трамп: Зеленский – не тот человек, с которым нам стоит иметь дело

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – "не тот человек", с которым Штатам стоит иметь дело, поскольку он якобы не хочет договариваться о прекращении войны.

Об этом Трамп сказал в интервью Newsmax.

Комментарии президента США стали продолжением серии критических высказываний в адрес Зеленского, в частности о том, что "Украине пора выбрать нового лидера".

"Он (Зеленский. – Ред.) не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Байден дал ему сотни миллиардов долларов, миллиарды и миллиарды долларов. Я думаю, что они (Украина и Россия. – Ред.) все-таки придут к какому-то соглашению. Но не с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но на самом деле не хочет", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что "не является большим сторонником Зеленского", и отметил, что "они разрушили эту страну".

"Все на самом деле началось с Барака Хусейна Обамы, когда они заставили их отдать Крым. Крым – это, бесспорно, самая ценная часть Украины. Вы знаете, о чём я говорю. Он со всех четырёх сторон омыт океаном, да? Самый красивый уголок земли. Я – девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле. Они отдали Крым, но что касается более современных событий, то все началось, когда Зеленский поехал на встречу с Путиным, и их встреча прошла очень плохо", – добавил Трамп.

Он отметил, что Путин ненавидит Зеленского, а Зеленский ненавидит Путина, и "когда между людьми царит такая ненависть, очень трудно добиться соглашения".

При этом Трамп уверен, что война "должна закончиться в ближайшее время", поскольку "на самом деле обе стороны хотели бы, чтобы она закончилась". "Но, на мой взгляд, с Зеленским иметь дело сложнее, чем с Путиным", – добавил президент США.

Напомним, после недавних комментариев Трампа Зеленский заявил о готовности организовать президентские выборы в Украине, если Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.