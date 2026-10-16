Баку соболезнует Пакистану в связи с жертвами трагедии в Пешаваре

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения части здания школы в Пешаваре.

«Разделяем горечь утраты семей погибших и выражаем искреннее соболезнование всем, кого коснулась эта глубоко опечалившая нас трагедия», — говорится в публикации азербайджанского МИД в социальной сети Х.

Напомним, что в результате обрушения крыши трехэтажной частной школы Аль-Хайр в Пешаваре по меньшей мере 34 ребенка и один учитель погибли, более 50 человек получили ранения.

Погибшим и получившим ранения детям было от 6 до 14 лет.