После смерти Ар-Джея Митта стали известны подробности его непростых отношений с невестой

Американский актер Ар-Джей Митт, известный по сериалу «Во все тяжкие», в последние недели жизни испытывал трудности в отношениях с невестой Кеннеди Суарес.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье актера.

По информации издания, К.Суарес якобы поставила актера перед выбором между ней и его матерью Дайной Митт. По словам собеседников TMZ, между женщинами существовала напряженность: невеста актера считала, что его мать вмешивается в их отношения.

Как утверждают источники издания, актер был очень близок с матерью и сестрой Ласианной и не хотел разрывать с ними отношения. Это, предположительно, усиливало разногласия между ним и К.Суарес.

Митт и Суарес дружили около десяти лет, прежде чем начали встречаться в 2020 году. Пара обручилась 10 октября 2025 года, и за неделю до смерти актера они все еще были вместе. При этом неизвестно, расстались ли они в последние дни его жизни.

Источники издания также утверждают, что в последние недели отношения с невестой тяжело отражались на эмоциональном состоянии актера.

Ар-Джей Митт умер 12 октября в возрасте 34 лет в Техасе - смерть звезды сериала «Во все тяжкие» была квалифицирована как самоубийство.

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