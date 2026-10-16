Бельгия намерена поставить Украине 10 истребителей F-16 до конца года

Бельгия намерена передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по итогам встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Украина нуждается в боеспособных истребителях, и мы можем внести свой вклад. <...> Мы поставим 10 [самолетов] в этом году", - приводит слова Де Вевера агентство Belga.

Премьер Бельгии отметил, что график передачи военной техники был сдвинут из-за задержек в поставках американских F-35 в Бельгию, которые должны заменить F-16, находящиеся на вооружении армии страны.

Бельгия обещала поставить Украине свои первые два F-16 в 2024 году, а затем поэтапно передать все остальные действующие машины. В июне 2026 года министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о планах передать семь истребителей F-16 до конца 2026 года. До настоящего времени поставки не начались из-за задержек с получением F-35.

Возраст бельгийских F-16 в среднем составляет около 40 лет. У ВВС королевства на балансе числится около 200 машин, однако в рабочем состоянии, по оценкам местных СМИ, остаются не более 40.

Источник: ТАСС