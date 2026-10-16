Комиссия Милли Меджлиса раскрыла детали гибридной кампании против Азербайджана

Азербайджан подвергся беспрецедентной волне координированных гибридных атак, включающих религиозно-идеологические провокации, информационные операции и кибератаки.

Об этом говорится в официальном заявлении Временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам.

В ходе совместного расследования парламента и профильных госорганов было установлено, что за деструктивными действиями стоят агенты влияния внутри страны и за ее пределами, хакерские группы, иностранные СМИ и бот-сети. При этом дезинформационный контент распространяется в том числе с территорий соседних и дружественных государств через внешне независимые цифровые каналы.

Главной целью этих атак является раскол общества по этническому и религиозному признаку, подрыв доверия к государственным институтам и навязывание чуждых ценностей под видом защиты свобод, говорится в заявлении. Для манипуляции общественным мнением злоумышленники активно используют методы «вычислительной пропаганды», а также алгоритмы «эхо-камер» и «пузырей фильтрации» в социальных сетях, отмечают авторы документа.

В парламенте подчеркнули, что резкий рост внешнего давления напрямую связан с укреплением международного авторитета Азербайджана, его ключевой ролью в международной энергетической безопасности и внутренней стабильностью. Несмотря на масштабы информационной кампании, профильные структуры успешно нейтрализуют угрозы, а граждане страны демонстрируют устойчивость к провокациям. В завершение комиссия выразила благодарность гражданам соседних стран, выступившим с осуждением антиазербайджанских действий.