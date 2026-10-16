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Участники IX Съезда журналистов Азербайджана направили обращение Ильхаму Алиеву

Редакция 1news10:33 - Сегодня
Участники IX Съезда журналистов Азербайджана направили обращение Ильхаму Алиеву

Участники IX Съезда журналистов Азербайджана направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.

1news.az представляет данное обращение:

«Уважаемый господин Президент!

Приветствуем Вас с глубоким уважением от имени участников IX Съезда журналистов Азербайджана.

Азербайджанская журналистика с первого дня своего существования служила просвещению нашего народа, формированию и укреплению национального самосознания, патриотического духа и идеала независимости. Национальная пресса, основанная великим самоотверженным просветителем Гасан-беком Зардаби, неустанно трудилась во имя прогресса нашего общества и построения светлого будущего нашим народом, объединившимся вокруг высших ценностей.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, считая свободу слова важной опорой строительства демократического государства, высоко ценил общественную роль медиа и уделял особое внимание их развитию. Под вашим руководством эта мудрая политическая линия обрела новое яркое содержание и более гибкий ритм развития. Успехи на пути расширения возможностей медиа, укрепления профессионализма и социальной защиты журналистов также являются наглядным показателем этого развития. Верим, что последовательные реформы, проводимые в этом направлении, еще больше повысят уровень профессионализма и международный авторитет азербайджанских медиа.

Уважаемый господин Президент!

Решительная защита национальных интересов Азербайджана и успешное выражение его независимой позиции на всех платформах ставят важные задачи перед журналистами и на современном этапе. Правильное представление успешной политики государства, нашего пути независимого развития, правды о современном могущественном Азербайджане мы считаем как своим профессиональным долгом, так и требованием нашей гражданской ответственности.

Как и все ваши выступления, ваша речь на прошедшем 2 октября VI Съезде партии «Ени Азербайджан» объединила исторический путь Азербайджана, его сегодняшние цели и будущие приоритеты с единой позиции и определила новые ориентиры для нашей журналистики. В эпоху, когда расширяются возможности влияния Интернета, кибератак и искусственного интеллекта, ваши мысли о борьбе с идеологическими рисками и информационными провокациями являются призывом к важному обновлению и более целенаправленной деятельности для медиа.

Журналисты Азербайджана четко осознают ответственность за отделение достоверной информации от любых попыток манипуляции, недопущение дезориентации в общественном мнении и служение информационной безопасности.

Уважаемый господин Президент!

Участники IX Съезда журналистов Азербайджана заявляют, что и впредь будут профессионально работать во имя защиты государственной независимости, укрепления национального единства и объективного доведения правды до всего мира. Журналисты готовы внести новый вклад всем своим опытом и навыками в дело укрепления принципов светскости в обществе, предотвращения чуждых воздействий на нашу общественную среду, продвижения толерантности и гражданской солидарности. Заверяем вас, что мы, как представители медиа, будем прилагать последовательные и решительные усилия для достойного выполнения стоящих перед нами задач во имя сохранения и укрепления основ Азербайджанского государства.

Выражаем благодарность за то, что вы всегда высоко чтите национально-государственные интересы Азербайджана, показываете пример беззаветного служения народу, а также за высокое внимание и заботу о журналистах, и желаем вам новых успехов в вашей неустанной деятельности во имя прогресса нашей Родины» — отмечается в заявлении.

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