Европарламент снова учит Азербайджан демократии, а сам не может объяснить, откуда в его собственных домах взялись чемоданы с наличными.

8 октября евродепутаты в очередной раз проголосовали за антиазербайджанскую резолюцию, опирающейся на ложную и сфальсифицированную информацию. Для Баку здесь нет ничего неожиданного – это уже давно привычный для Европарламента ритуал.

С мая 2021 года, через полгода после окончания Второй Карабахской войны, и до 30 апреля 2026 года Европарламент принял 14 резолюций против Азербайджана. «Только представьте: 14 резолюций за пять лет – это своего рода одержимость», - слова президента Ильхама Алиева точно характеризуют предвзятую линию этой структуры.

Вместо поддержки мирного процесса Европарламент раз за разом прибегает к попыткам политического давления, демонстрируя избирательность в оценках. Видимо, уж очень сложно европейским парламентариям смириться с новыми реалиями в регионе, с тем, что Азербайджан восстановил территориальную целостность и суверенитет, покончил с сепаратизмом и привлек военных преступников к ответственности.

Дошло до того, что Европарламент уже не ограничивается оценками, претендуя на право определять полномочия государственных органов суверенной страны, давать указания ее судам и правоохранителям, выдвигать политические условия двусторонних отношений. При этом сам институт, столь охотно раздающий политические оценки другим, не раз оказывался в центре скандалов, ставящих под вопрос прозрачность его собственной работы.

Достаточно вспомнить коррупционные скандалы последних лет. В декабре 2022 года вспыхнул «Катаргейт». Бельгийские следователи занялись подозрениями в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации, связанных с попытками иностранных игроков влиять на решения парламента. Одной из фигуранток оказалась вице-президент Ева Кайли.

О том, чем закончилась история, ранее говорил Ильхам Алиев: «Из дома вице-президента изъяли чемоданы с миллионами долларов, но все это замяли. Словно и не было этого. Ее имя известно, это депутат из Греции. Сколько лет прошло с тех пор? Какие-либо меры были приняты против нее? Нет! Она была привлечена к ответственности? Нет! Была арестована? Нет! Она была освобождена».

Этот пример – далеко не исключение, незаконные действия приобрели в Европарламенте чуть ли не характер тенденции. В 2023 году с бывших депутатов Марка Тарабеллы и Андреа Коццолино был снят – первого по подозрению в получении денег в обмен на поддержку нужных позиций, второго - в участии в договоренности о защите интересов третьих стран.

Но и этот урок не пошел впрок. В марте 2025 года бельгийская полиция провела обыски по делу о подкупе, связанном с лоббированием интересов китайской Huawei. Речь шла о деньгах, подарках и оплаченных поездках в обмен на политические позиции. Обвинения предъявили пятерым, им вменили активную коррупцию, участие в преступной организации и отмывание денег.

Азербайджанский лидер прямо называет вещи своими именами: «Европейский парламент – это логово коррупционеров».

Насколько убедительны нравоучения органа, которому самому приходится отвечать на вызовы, связанные с прозрачностью, честностью и независимостью принятия решений? Вместо того чтобы предъявлять категоричные требования другим, Европарламенту стоило бы показать последовательность в применении собственных стандартов и выстроить надежные гарантии против коррупции и незаконного лоббизма.

Граница молчания

Эти примеры вписываются в тревожную череду скандалов, связанных с тем, что происходит сегодня на европейском пространстве и на чем могли бы сконцентрироваться европарламентарии, например, ксенофобии, исламофобии, проблемах миграции, полицейском насилии. За примерами далеко ходить не надо, буквально вчера полицейские на внедорожнике протаранили протест школьников, против которых применялись и водометы, и слезоточивый газ. Всего этого для евродокладчиков словно не существует. О правах человека в Европарламенте «вспоминают» тогда, когда речь заходит об Азербайджане.

Особый цинизм в том, где проходит граница молчания. Почему-то во время оккупации территорий Азербайджана, о правах более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке и актам геноцида, Европарламент не вспоминал. Зато слишком часто вспоминает осужденных в Азербайджане главарей сепаратистской хунты и военных преступников. Неясна логика, по которой евродепутаты предлагают считать их «политзаключенными» и требовать их «безоговорочного освобождения».

Ни одна организация не вправе что-то утверждать об «иммунитете» от судебного преследования. Евродепутаты, пережившие «Катаргейт», должны знать это лучше других.

Удар по миру

Удивительно и то, что свои резолюции Европарламент принимает в условиях, когда Азербайджан и Армения делают реальные шаги к миру. То есть, вместо поддержки мирного процесса Европарламент предпочитает его саботировать, голосуя за документы, которые воодушевляют реваншистов, подпитывают сепаратистское мышление и подрывают мирный процесс. За подобными инициативами стоят стремления вновь создать очаг политической и военной напряженности.

Есть еще одно вопиющее противоречие. Европарламент призывает Милли Меджлис восстановить сотрудничество, которое Баку приостановил в мае по всем направлениям в ответ на антиазербайджанскую линию ЕП. Парадоксальность ситуации в том, что одной рукой евродепутаты зовут к диалогу, а другой - подписывают очередную резолюцию. Так доверие не восстанавливают. Для этого нужны смена подходов, отказ от конфронтационной риторики и признание равноправного характера взаимодействия сторон.

Претензия ЕП на роль нейтрального арбитра уже давно лопнула как мыльный пузырь - институт, главные фигуры которых работают на лоббистские группы, а не на своих избирателей, продвигают проплаченные инициативы и попадают под следствие, не имеют морального права выписывать диагнозы другим. Миллионы европейских избирателей, доверивших депутатам свои голоса, вправе ждать от них объективности и принципиальности, а не инициатив, продиктованных предвзятыми расчетами.

Баку отвечает на это просто. Европейский парламент может принимать пятидесятую или сотую бумагу. У Азербайджана нет перед ним никаких обязательств и с избранного пути он не свернет.