Азербайджанская актриса и режиссер Тахмина Рафаэлла получит награду Golden Globes - ФОТО - ВИДЕО

Организация Golden Globes, известная проведением одноименной кинопремии, объявила имена шести лауреатов первой торжественной церемонии Golden Globes Silk Road Tribute Gala, которая состоится в Ташкенте 23 и 24 октября.

Азербайджан на церемонии представит режиссер, сценарист и актриса Тахмина Рафаэлла, которая стала одной из лауреатов Silk Road Tribute Gala. Среди других лауреатов - представители Узбекистана Гульчехра Джамилова и Али Хамраев, Грузии - Леван Когуашвили, Казахстана - Шугыла Ешен и Армении - Самвел Тадевосян.

Двухдневная программа мероприятия отметит выдающиеся достижения деятелей кино и телевидения исторического региона Шелкового пути и подчеркнет богатое культурное наследие и творческий обмен, которые на протяжении веков связывали страны Центральной Азии и Кавказа, отмечается в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Golden Globes.

«Для нас большая честь отметить эту выдающуюся группу артистов, чье творчество отражает глубину, креативность и самобытные традиции повествования Центральной Азии и Кавказа. Своим личным вкладом в кино, телевидение и искусство каждый из лауреатов помог донести истории и творческие голоса региона до зрителей как на родине, так и во всем мире. Мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать их достижения в Ташкенте», - заявляет президент премии «Золотой глобус» Хелен Хене.

Подчеркнем, что Silk Road Tribute Gala является отдельным региональным мероприятием Golden Globes и не относится к основной ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Голливуде.

«Для меня большая честь и радость отмечать достижения кинематографа Центральной Азии и Кавказа вместе с Golden Globes», - отмечает Тахмина Рафаэлла в социальной сети Instagram.

Т.Рафаэлле будет вручена премия Golden Globes Trailblazer Award (Первопроходец), которая вручается артистам, чьи смелые творческие решения и работы внесли вклад в развитие кино- и телеиндустрии региона.

«Тахмина Рафаэлла, режиссер, сценарист и актриса из Азербайджана, дебютировала в полнометражном кино как режиссер с фильмом «Бану», разработанным в рамках программы Biennale College Cinema и представленным на 79-м Венецианском международном кинофестивале. Ее короткометражный фильм «Женщина» впервые был показан на Международном фестивале короткометражного кино в Палм-Спрингс (Palm Springs International ShortFest) и получил награду за лучший игровой короткометражный фильм на фестивале BendFilm», - рассказывается о Т.Рафаэлле на официальном сайте Golden Globes.

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