В Баку проходит IX съезд журналистов Азербайджана.

Как сообщает Trend, участие в съезде подтвердили 225 делегатов.

На основании анкет кандидатов, представленных организациями - членами Совета прессы, были определены кандидаты в члены Правления Совета.

Из числа действующих членов Правления Рашад Меджид, Афлатун Амашов, Гулу Магеррамли, Умуд Рагимоглу, Айдын Гулиев, Рауф Арифоглу, Эльчин Мирзабейли, Вюсаля Магиргызы, Агиль Аскер, Джейхун Мусаоглу, Алгыш Мусаев, Акиф Аширлы и Ядигар Мамедли попросили не включать их имена в избирательный бюллетень.

Таким образом, ожидаются изменения по 13 из 23 мест в составе Правления Совета прессы.