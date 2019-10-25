Конор устроил шоу в Москве, оскорбив Хабиба и дагестанцев. Теперь его охраняет ОМОН - ФОТО - ВИДЕО

Звезда UFC Конор МакГрегор вчера приехал в Москву.

Как сообщает 1news.az, его приезд был организован компанией Parimatch.

Чем он будет заниматься в Москве, особо не ясно. Вчера прошла его пресс-конференция, которую Конор МакГрегор традиционно посвятил Хабибу Нурмагомедову и рекламе своего бренда виски Proper 12.

Пресс-конференции ирландца никогда не обходятся без скандала, а в последние годы объект критики МакГрегора один – Хабиб Нурмагомедов.

Конор проиграл Хабибу год назад, но заработал отличные деньги, порядка 20 млн долларов. Еще годом ранее он и вовсе сразился с Флойдом Мейвезером по правилам бокса и был легко разгромлен американцем. Но ирландца это не особо волновало. «Денег за этот бой мне хватит на всю жизнь», - сказал он сразу после боя. Гонорар Конора только за участие в бою составил 30 млн долларов. Мейвезер же заработал самые легкие 100 млн в своей жизни.

Несомненно, реванш с Хабибом принесет еще больше денег Конору, который до сих пор не вернулся в октагон. И МакГрегор это прекрасно понимает.

Визит в Москву стал отличной возможностью повысить интерес к бою, накалить страсти до предела. И Конор воспользовался этой возможностью на все 100%.

Ирландца вообще не интересовало, что его спрашивали организаторы, у него было две цели, которые мы назвали выше. Начал он традиционно с виски:

«Это настоящий ирландский виски от настоящего ирландского парня. Первая бутылка моего виски Proper 12 была подарена Путину на ЧМ-2018 по футболу. Не знаю, попробовал ли он. Служба безопасности у него очень серьезная, так что отдал бутылку им, чтобы они проверили ее. Я не смог с ним поговорить после, понравилось ли ему, но уверен, что ему понравилось.

Я хочу провести бой в Москве. Повторный бой. Я не просто жду этого человека. Мой камбэк состоится в Лас-Вегасе 18 января, я знаю, с кем будет бой, но если назову соперника, то UFC поменяет этого человека. Хотя мне насрать, кто это будет. А затем я буду биться с Тони или Хабибом. Но я хочу, чтобы этот бой проходил в Москве. Я буду полностью сфокусирован на поединке.

Хабиб боится боя. Я не считаю, что он представляет Россию: он ни разу не поднимал этот флаг. Я поднимаю флаг Ирландии, а он России – нет.

Он боится рисков. Хабиб почти помирал, чтобы скинуть вес. Это звук труса. Все мы знаем, кто такие дагестанцы, они бегут, они боятся. Мы видели это в Бруклине. На той неделе он сбежал с пресс-конференции, но ему не скрыться от меня.

Я никого здесь не вижу. Им хватает ума не приходить сюда, они усвоили прошлый урок. Я не ожидаю провокаций, но и не боюсь их. Если они хотят, как я уже сказал, я остановился в отеле Ritz Carlton, если кому-то нужно мое месторасположение – я прямо здесь, в самом центре Москвы. Где он сейчас находится? Я думаю, что он уехал из страны. Я прилетаю, а он – наоборот. Типичный дагестанец. Это - война, она не окончена. Может быть, потом мы и помиримся с ним, но реванш состоится. Но это действительно вражда.

Почему хочу провести реванш в Москве? Это история Рокки, которая претворится в жизнь, и которую я хочу подарить народу России. Он достоин такого боя. Я хочу поближе познакомиться с этим городом. Я хочу приобрести землю в Москве. В будущем я буду тренироваться здесь. Москва прекрасна, я хотел бы иметь здесь дом.

Почему не посетил бой в Абу-Даби? Я побил Порье за 99 секунд, и мне это было неинтересно. Он (Хабиб) задницы нюхает и этим зарабатывает на жизнь. Он целый раунд нюхал задницу. А если он хочет узнать, как пахнет мой кулак, может спросить своего брата.

Не чувствую себя брендом. Если я отношусь к чему-то со страстью, то вкладываю туда все время. Я завоюю обратно пояс, я верну себе титул», - приводит Eurosport слова Конора МакГрегора.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть здесь:

Естественно, жесткое выступление Конора не могло остаться без внимания. Портал Sport24.ru распространил видео, на котором видно, что у отеля, где проживает МакГрегор, собралась толпа дагестанцев. Для охраны Конора у отеля дежурит ОМОН. Понятно, что МакГрегор был осведомлен о надежной охране, отчего спокойно оскорблял целую нацию, зная, что отвечать за слова не придется.

Теймур Максутов