Кровь моего сына не осталась неотомщенной: Репортаж из дома шехида – ФОТО - ВИДЕО

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24-летний ефрейтор Эльшад Мамедов по окончании службы в армии решил остаться в рядах ВС как сверхсрочник. Его семья была против, но Эльшад сказал, что хочет защищать Родину…

Как сообщает 1news.az, сотрудники Qafqazinfo поехали в командировку в село Агдам Товузского района и побывали в доме Эльшада Донмез оглу Мамедова, ставшего шехидом в ходе боев на товузском направлении границы 12 июля.

Отец шехида Донмез Мамедов говорит, что у него был один сын, и он героически погиб во имя Родины: «Кровь моего сына не осталась неотомщенной. Но я до сих пор и верю, и не верю, что Эльшада больше нет».

А мать погибшего Нурия Мамедова сказала, что все еще ждет возвращения сына домой.

Родители шехида рассказали, что Эльшад женился на любимой девушке, у него остался сын Мухаммед, которому всего 6 месяцев…

Тимур Рзаев