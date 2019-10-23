Крупная победа Анкары. Турция заявила об окончании военной операции в Сирии

Анкара заявила об окончании военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии в связи с полным завершением вывода вооруженных формирований PKK/YPG из созданной там «зоны безопасности», куда планирует переселить сирийских беженцев со своей территории.

Как сообщило Минобороны Турции, наступление турецких войск в Сирии полностью прекращено ввиду отсутствия поводов для продолжения военной операции за пределами района нынешних боевых действий.

«Договоренности с США и Россией по северо-востоку Сирии – крупная дипломатическая победа Анкары», – так охарактеризовал окончание военной операции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По сообщению Anadolu, Чавушоглу отметил, что Москва и Вашингтон признали легитимность операции «Источник мира».

«Операция «Источник мира» доказала, что если вы сильны «на земле», то и весомы за столом переговоров. Антитеррористическая операция в сирийских районах к востоку от реки Евфрат изменила баланс сил в регионе. Все стороны признали обоснованность обеспокоенность Анкары в связи с угрозами нацбезопасности», - заявил турецкий министр.

По его словам, Турция готова нейтрализовать всех террористов, находящихся в зоне операции «Источник мира».

«Операция «Источник мира» стала поворотным моментом для будущего Сирии. Террористы будут отведены на 30 км. к югу от сирийско-турецкой границы. Это относится и к городу Камышлы», - сообщил глава турецкой дипломатии, комментируя вчерашние договоренности с Россией по Сирии.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция разрушила планы террористов по созданию государственного образования на севере Сирии. «Турция продолжит борьбу с террористами YPG/PKK вне зависимости от того, с кем будут сотрудничать террористы», - подчеркнул он.

Турецкий министр привлек внимание к тому обстоятельству, что на севере Сирии живут в основном этнические арабы, и именно они должны управлять этими землями. Курды также могут войти в состав местных администраций, отметил турецкий министр.

Глава дипломатии отметил также, что Турция не ведет прямых переговоров с режимом Башара Асада.

Касаясь позиции американской стороны по Сирии, Чавушоглу привлек внимание передислокации сил США в регионе.

Он также осудил позицию европейских лидеров, занявших предвзятую позицию в отношении действий Турции в Сирии.

Мевлют Чавушоглу заявил далее, освобождение террористов ИГИЛ из тюрем в Сирии – недопустимый шаг с точки зрения Турции. Первой, на кого нападут террористы в случае освобождения, будет Турция, отметил министр.

Чавушоглу сказал, что Анкара придает особое значение позиции России. «Москва уже начала выполнять обещания по Сирии и это очень важный фактор для укрепления доверия в межгосударственных отношениях», - сказал турецкий министр.

Вчера, 22 октября в Сочи прошли более чем шестичасовые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

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Главной темой переговоров, как уже отмечалось, стала проводимая с 9 октября контртеррористическая операция турецкой армии на северо-востоке этой страны, где были сконцентрированы военизированные формирования YPG - сирийской ячейки PKK и ИГИЛ, угрожавших безопасности Турции, периодически подвергая ракетным обстрелам ее южные районы.

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Владимир Путин по итогам переговоров заявил, что Москва и Анкара достигли «очень важных, если не судьбоносных» соглашений по ситуации на севере Сирии. «Решения <...> позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе», - сказал Путин.

По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Согласно тексте меморандума, президенты двух стран согласились со следующим.

Обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции. Они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории. В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Талль-Абьядом и Расулайном глубиной до 32 км будет сохранен. Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения, Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях. Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений YPG и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 г. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы. Все подразделения YPG и их вооружения будут выведены из Мюнбича и Талль-Рыфата. Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов. Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев. Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного Меморандума. Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках «механизма Астаны» и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

Сейчас российские военные делают все возможное чтобы вывести террористические формирования от границы с Турцией.

«Абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции. И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, сказал Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

Тем не менее, курдские вооруженные формирования подтвердили вывод своих подразделений в письме вице-премьеру США Майклу Пенсу.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает позитивных новостей в отношении Турции, Сирии и Ближнего Востока. «Похоже, что относительно Турции, Сирии и Ближнего Востока поступают хорошие новости. Ожидаю, что информация продолжит поступать!» - написал Трамп в своем Твиттере, не пояснив, о чем именно идет речь.

Ф.Багирова