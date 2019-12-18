Ксения Собчак оказалась поклонницей азербайджанских рэперов – ФОТО - ВИДЕО

Российская теле- и радиоведущая, общественный деятель Ксения Собчак призналась, что является большой поклонницей азербайджанских рэперов.

В новом выпуске YouTube проекта «Осторожно, Собчак!» К.Собчак взяла интервью у одной из самых звездных и популярных участниц российского вокального шоу «Голос» Наргиз Закировой.

Обсуждая с певицей рэп-музыку, К.Собчак заявила, что является поклонницей дуэта «Каспийский груз», в состав которого входили ахмедлинские ребята - Анар Зейналов (ВесЪ) и Тимур Одилбеков (Брутто), первыми покорившие российский рэп – подробная история их творчества и распада доступна по ссылке.

«Каспийский груз» мне нравится, офигенно!» - заявляет в эфире своего YouTube проекта Ксения Собчак.

Кадр из программы «Осторожно, Собчак!»

«Каспийский груз»

Также представляем читателям 1news.az для прослушивания серию треков из репертуара группы «Каспийский груз».

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В.Ф, Г.Р.