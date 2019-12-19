Кто желает увидеть розовых фламинго – добро пожаловать в национальные парки Азербайджана – ФОТО 

Национальные парки Азербайджана могут порадовать чарующими видами местной природы, а также огромным количеством самых разных видов птиц, многие из которых прилетают сюда на зимовку.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предлагает всем любителям природы не упустить возможности и посетить национальные парки страны на предстоящих зимних каникулах.

В Абшеронском, Ширванском, Гызылагачском и Аггельском национальных парках можно увидеть таких птиц, как фламинго, цапли, бакланы, пеликаны, тураджи и др.

В среднем каждый год на зимовку в Азербайджан прилетают около 1-1,5 млн птиц.

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Елена Остапенко, Э.Т.