Лейла Абдуллаева: «130 стран поддержали инициативу Президента АР о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН»

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130 государств-членов ООН, то есть две трети членов поддержали инициативу Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщили 1news.az в МИД, об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ.

«Инициативу Президента АР поддержали не только государства - члены Движения неприсоединения, но и большинство государств Европы, в том числе члены Европейского союза, ведущие страны Азии, Африки, Латинской Америки», - сказала она.

По ее словам, единственной страной, которая выступила против инициативы, стала Армения.

«В период глобальной пандемии все страны нуждаются в международной солидарности и сотрудничестве в этом вопросе. Главная причина, по которой Армения выступает против проведения заседания высокого уровня, конечно, связана с тем, что данная инициатива была выдвинута Азербайджаном», - указала она.

Л.Абдуллаева призвала обратить внимание, что Армения не поддерживает обсуждение вопроса о здоровье человека на международной платформе в такое трудное время, с которым сталкивается мир.

«Таким образом, страна-агрессор Армения вновь продемонстрировала, в чем заключаются ее истинные ценности», - сказал она.

Эльшан Рустамов