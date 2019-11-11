Лейла Абдуллаева: Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана

Азербайджанская община нагорно-карабахского региона нашей страны является составной частью любого плана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает 1news.az, об этом сказала руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереване.

«Мы неоднократно заявляли, что только возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои родные очаги может создать реальные возможности для урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе высокого статуса самоуправления, предусматривающего совместное проживание обеих общин в условиях мира и безопасности.

Для этого, в первую очередь, должны быть проведены субстантивные переговоры, а оккупационные сила Армении должны быть выведены из нагорно-карабахского региона Азербайджана и 7 прилегающих к нему районов», - отметила Л.Абдуллаева.

1news.az