«Лобовое столкновение для невинного водителя»: Тяжелая авария у здания Милли Меджлиса - ВИДЕО

Тяжелая авария произошла на улице Иззята Набиева, на подъеме возле здания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, водитель свернувшего на высокой скорости с проспекта Парламента на улицу черного автомобиля не справился с управлением, машина пошла в занос, вылетела на встречную полосу движения и там врезалась в белый автомобиль, ехавший своей дорогой.
В результате машины серьезно повреждены, водители получили травмы. По факту ведется разбирательство.
Тимур Рзаев, Э.Т.
ВИДЕО – Avtosfer.az