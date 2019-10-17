«Лобовое столкновение для невинного водителя»: Тяжелая авария у здания Милли Меджлиса - ВИДЕО

Тяжелая авария произошла на улице Иззята Набиева, на подъеме возле здания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, водитель свернувшего на высокой скорости с проспекта Парламента на улицу черного автомобиля не справился с управлением, машина пошла в занос, вылетела на встречную полосу движения и там врезалась в белый автомобиль, ехавший своей дорогой.

В результате машины серьезно повреждены, водители получили травмы. По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Avtosfer.az