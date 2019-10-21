Любовь любит случайности: Несрин Джавадзаде снялась в откровенной сцене - ФОТО – ВИДЕО

Добившаяся успеха в Турции азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде снялась во второй части мелодрамы «Aşk Tesadüfleri Sever 2» («Любовь любит случайности”), первый тизер которой уже доступен для просмотра в Сети.

В проекте Н.Джавадзаде играет одну из главных ролей – партнером актрисы в этом фильме, первая часть которого имела огромный успех, является звезда сериала «The Protector» Йигит Киразджи. Именно его турецкие СМИ называют возможным новым возлюбленным Н.Джавадзаде, роман с которым, по слухам, зародился на съемочной площадке – однако сами актеры пока каких-либо заявлений о служебном романе не делают.

О теплом общении и влюбленных взглядах азербайджанской актрисы с Йигит Киразджи на пресс-конференции, посвященной мелодраме, писали все турецкие СМИ, читайте об этом подробнее здесь.

Ну а с выходом тизера «Aşk Tesadüfleri Sever 2» и промокадров к фильму разговоры о возможном романе еще более усилились, хотя не исключено, что все это делается в рамках промокампании, предстоящей выходу картины на большие экраны.

Во второй части мелодрамы Н.Джавадзаде снялась с предполагаемым возлюбленным Йигитом Киразджи в постельной сцене, отрывок из которой попал в первый тизер проекта и стал одной из главных тем обсуждения в турецких СМИ и социальных сетях.

В турецкий кинопрокат фильм «Aşk Tesadüfleri Sever 2», тизер которого представлен для просмотра ниже, поступит 31 января.

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В.Ф., Э.Т.