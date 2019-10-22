Любовник-азербайджанец задушил в России сотрудницу детсада из-за разговора о деньгах

В Волгограде задержан человек, который подозревается в убийстве 47-летней женщины.

15 октября женщина не вышла на работу в детский сад, где она работала завхозом. 19 октября ее тело обнаружили в дачном поселке в Краснооктябрьском районе со следами удушения, сообщает reporter34.ru.

Личность убийцы установлена, он задержан. В день убийства жертва и ее 32-летний друг, с которым она была знакома по работе, привозил продукты в детский сад, вместе уехали после рабочего дня.

По данным оперативного расследования, мужчина-азербайджанец задушил жертву из-за разговора о деньгах. Погибшая постоянно давала азербайджанцу деньги и напоминание об этом вывело его из себя.

Он ударил женщину, а потом задушил, тело спрятал, а одежду и личные вещи погибшей выбросил в реку, их нашли водолазы.

А.А.