1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Любовник-азербайджанец задушил в России сотрудницу детсада из-за разговора о деньгах

Сегодня в 10:34 ~ 1 минута на чтение 190
Любовник-азербайджанец задушил в России сотрудницу детсада из-за разговора о деньгах

В Волгограде задержан человек, который подозревается в убийстве 47-летней женщины.

15 октября женщина не вышла на работу в детский сад, где она работала завхозом. 19 октября ее тело обнаружили в дачном поселке в Краснооктябрьском районе со следами удушения, сообщает reporter34.ru.

Личность убийцы установлена, он задержан. В день убийства жертва и ее 32-летний друг, с которым она была знакома по работе, привозил продукты в детский сад, вместе уехали после рабочего дня.

По данным оперативного расследования, мужчина-азербайджанец задушил жертву из-за разговора о деньгах. Погибшая постоянно давала азербайджанцу деньги и напоминание об этом вывело его из себя.

Он ударил женщину, а потом задушил, тело спрятал, а одежду и личные вещи погибшей выбросил в реку, их нашли водолазы.

А.А.

WhatsApp

190

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены