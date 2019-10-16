Мать Элины Гаджиевой в слезах: «Кровь моего ребенка не должна остаться неотмщенной» - ВИДЕО

Продолжается суд над бывшим директором школы №162 Севиндж Аббасовой, из окна третьего этажа которой выбросилась ученица 8 класса Элина Гаджиева, позже скончавшаяся в больнице.

Как ранее сообщал 1news.az, на сегодняшнем заседании прокурор потребовал для Севиндж Аббасовой наказания в виде ограничения свободы сроком на 2,6 года.

Следует отметить, что ограничение свободы – это вид уголовного наказания, суть которого в совокупности обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного, которые исполняются без изоляции его от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.

После заседания суда мать Элины Гаджиевой - Севиль Гаджиева указала, что не ожидала такого легкого приговора.

«Была надежда, что директор школы будет заключена на 3 года. Если этот суд не примет справедливого решения, которого мы хотим, то мы обратимся в Европейский суд, не оставим это дело таким образом. Кровь моего ребенка не должна остаться неотмщенной», - сказала она.

Напомним, что бывший директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 («Оставление в опасности») и 314.2 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия») в качестве обвиняемой. В отношении нее решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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