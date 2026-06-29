В Азербайджане создан Национальный пул данных

В Азербайджане сформирован Национальный пул данных, при этом продолжается процесс переноса государственных информационных систем в правительственное облако.

Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на первом заседании Совета цифрового развития Азербайджана.

По его словам, в стране также ведётся строительство нового дата-центра.

Министр отметил, что за последние три месяца число пользователей платформы MyGov увеличилось с 2,7 млн до 3,5 млн. Кроме того, в систему уже интегрирован ряд приложений, а до конца года гражданам станут доступны ещё семь государственных сервисов.