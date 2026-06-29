Азербайджан и Россия намерены синхронизировать работу погранпунктов

Азербайджан и Россия обсудили вопросы синхронизации инфраструктурных возможностей пограничных пропускных пунктов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, эта тема стала ключевой на встрече делегаций, которую возглавили председатель ГТК Азербайджана, генерал-полковник таможенной службы Шахин Багиров и руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв.

Стороны также обменялись мнениями о мерах по ускорению прохождения грузов в периоды сезонного роста трафика и предотвращению заторов на границе.

В рамках визита делегации ознакомились с инфраструктурой, техническим оснащением и пропускной способностью пунктов «Яраг-Казмаляр» и «Тагиркент-Казмаляр» Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России. Кроме того, обсуждались текущее состояние сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.