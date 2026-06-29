 Под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию - ФОТО | 1news.az | Новости
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Под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию - ФОТО

First News Media19:40 - Сегодня
Под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию - ФОТО

29 июня под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики.

На заседании выступила Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Выступление

Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

-Уважаемые коллеги.

Сегодня мы проводим первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики. В феврале текущего года под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное новой стратегии цифрового развития нашей страны, и на основе данных поручений был утвержден План действий по цифровому развитию. Определена конкретная Дорожная карта на предстоящие три года, обеспечивающая развитие цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инновационной экосистемы. Главная задача Совета – координация деятельности различных государственных структур, формирование единого подхода и обеспечение своевременного и эффективного выполнения принятых решений. Наша цель – не только внедрение новых технологий, но и придание мощного импульса экономике страны, формирование новой современной инновационной экосистемы, привлечение в страну местных и иностранных инвестиций, поддержка местных стартапов и создание более эффективной системы государственного управления.

Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня. В то же время возрастает роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности государств, и он уже занимает центральное место в этой сфере. Не секрет, что развитие искусственного интеллекта в ведущих государствах мира идет стремительнее, чем ожидалось, что, в свою очередь, создает как новые возможности, так и новые угрозы. Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к рискам, возникающим в сфере кибербезопасности и информационной безопасности.

Наша деятельность требует совместной активной и эффективной работы всех государственных структур. Наша цель – превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта. Мы должны изучить зарубежный, международный опыт, использовать успешные модели. Однако все решения должны приниматься с учетом факторов, отвечающих национальным интересам и потребностям Азербайджана.

На сегодняшнем заседании Рашад Набиев доложит о работе, проделанной за месяц, прошедший после последнего совещания, и достигнутых результатах.

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Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал Первого вице-президента о проделанной работе по выполнению «Плана действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы» и предстоящих задачах. Он отметил, что план действий включает 58 инициатив по направлениям цифровизации, искусственного интеллекта, инновационной экосистемы и кибербезопасности. Коснувшись работы, проделанной в направлении цифровизации, министр сообщил, что с 40 государственными структурами подготовлены дорожные карты, 13 из которых уже утверждены или находятся на стадии утверждения.

Рашад Набиев проинформировал о создании Национального пула данных, подчеркнул, что работы по миграции государственных информационных систем в правительственное облако и строительству нового дата-центра продолжаются. Отметив расширение круга услуг платформы Mygov, увеличение числа пользователей с 2,7 млн до 3,5 млн за последние три месяца, министр сообщил, что в платформу уже интегрировано несколько приложений, а до конца года в пользование граждан будут предоставлены услуги еще семи государственных приложений.

Министр цифрового развития и транспорта подчеркнул, что одним из главных приоритетов плана действий является искусственный интеллект. Он сообщил о расширении применения решений на основе искусственного интеллекта в Mygov и других государственных структурах, запуске виртуального помощника для граждан. Рашад Набиев коснулся развития инновационной экосистемы, подчеркнул, что начато создание Азербайджанского кластера устойчивости с целью объединения компаний, функционирующих в областях, укрепляющих технологический суверенитет, рассказал о работе, проделанной в сфере кибербезопасности. Он отметил, что ведется работа по созданию Национального центра операций по безопасности, Национального центра реагирования на киберинциденты и Центра цифровых исследований, а также формированию единой национальной платформы кибербезопасности, которая обеспечит оперативный обмен информацией между государственным и частным секторами.

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Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов проинформировал Первого вице-президента о законодательных реформах в цифровой сфере. Шахмар Мовсумов отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева цифровая трансформация последовательно проводится в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики. Шахмар Мовсумов напомнил, что Указом, подписанным главой государства в феврале этого года, был создан Совет по цифровому развитию и утвержден «План действий по ускорению цифрового развития Азербайджанской Республики на 2026-2028 годы». Он отметил, что в соответствии со стратегическими приоритетами и поручениями, определенными Советом под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, ведется подготовка комплексных реформ, направленных на формирование современной законодательной базы в сфере цифрового развития. Помощник Президента подчеркнул, что это самая масштабная и фундаментальная инициатива реформ по развитию и регулированию цифровой экосистемы на постсоветском пространстве.

Коснувшись сфер, затрагиваемых реформой, Шахмар Мовсумов сказал, что это – обеспечение правовой определенности, формирование конкурентоспособной налоговой среды, финансирование инноваций, поощрение научных исследований и инноваций, привлечение талантов, расширение возможностей доступа на рынок и совершенствование регулирования в области кибербезопасности.

Помощник Президента отметил, что одним из важных аспектов этих реформ является то, что они основаны на мировом опыте. Он подчеркнул, что при подготовке преобразований были изучены успешные модели, применяемые в различных странах.

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Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал Первого вице-президента о проделанной работе по цифровизации образования в стране и планах на будущее. Министр коснулся вопросов обеспечения учебных заведений единой интернет-сетью, проекта «Цифровая школа», цифровизации данных по уровням образования, электронизации документов по сфере образования, отметил, что на очередном этапе предусмотрена цифровизация обучения.

Эмин Амруллаев также отметил реализуемые в школах проекты «Цифровые навыки» и «STEAM Азербайджан» для развития цифровых навыков у учащихся. Он подчеркнул, что обеспечение развития человеческого капитала в этом направлении также является одним из главных приоритетов.

Заседание продолжилось обсуждениями.

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