Стала известна причина технических проблем с картами ряда азербайджанских банков

Обеспечивающий обработку платежей по банковским картам процессинговый центр Azericard сделал официальное заявление в связи с тем, что у некоторых банков возникли технические проблемы операциями по картам.

На официальных страницах Azericard в социальных сетях опубликовано заявление в связи с ситуацией, зафиксированной 24 июня 2026 года на карточных счетах некоторых клиентов банков, обслуживаемых процессинговым центром:

«Данная ситуация возникла в результате дублирования операций при обработке файлов межбанковских расчётов по техническим причинам, не зависящим от Azerikard. Дублирующиеся операции аннулируются, а состояние счетов постепенно приводится в соответствие. Ожидается, что проблема будет полностью устранена в ближайшее время».

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