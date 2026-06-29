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Азербайджанская общественность отвергает искусственно созданную кампанию в защиту военных преступников

First News Media19:30 - Сегодня
Азербайджанская общественность отвергает искусственно созданную кампанию в защиту военных преступников

Представители общественности Азербайджана продемонстрировали жесткую позицию против кампаний, проводимых проармянскими организациями в некоторых западных странах, с целью представить как «жертв» ряд военных преступников, осужденных в Азербайджане, включая военного преступника Рубена Варданяна.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Открытом письме, распространенном азербайджанскими неправительственными организациями, семьями погибших, близкими пропавших без вести, жертвами минного терроризма и бывшими вынужденными переселенцами, говорится, что Рубен Варданян и другие были осуждены за совершенные ими тяжкие преступления, финансирование сепаратизма и терроризма. Отмечается, что искусственно организованные от их имени кампании направлены на то, чтобы заглушить и оставить в тени законные голоса реальных жертв этих преступлений - тысяч азербайджанцев, непосредственно пострадавших от продолжавшегося десятилетия конфликта, оккупации, этнических чисток, терроризма и минной угрозы.

В документе подчеркивается, что азербайджанское гражданское общество, на протяжении многих лет обращаясь к международным структурам, требует защиты прав жертв военных преступлений, установления исторической справедливости и защиты принципов международной ответственности. В этом контексте напоминается об Открытом письме, адресованном Президенту США Дональду Трампу (https://en.apa.az/foreign-policy/azerbaijani-ngos-address-open-letter-to-us-president-donald-trump-487462), решительных протестных обращениях в связи с односторонними инициативами, выдвинутыми в Конгрессе США (https://azertag.az/en/xeber/4264859), а также заявлениях, направленных в Институт Лемкина (https://report.az/en/foreign-politics/azerbaijani-ngos-call-on-us-based-lemkin-institute-to-apologize), членам британского парламента (https://www.azernews.az/nation/254843.html), членам парламента Великобритании (https://www.azernews.az/nation/254843.html) и другим международным институтам. Авторы обращения особо заявляют, что право и обязательство Азербайджана расследовать тяжкие преступления, совершенные на его суверенных территориях, обеспечивать верховенство права, привлекать виновных к суду вытекают как из внутреннего законодательства, так и из норм основополагающего международного права. Любое внешнее вмешательство в осуществление этого суверенного права является недопустимым.

В документе раскрывается тот факт, что многочисленные призывы семей пропавших без вести к международному сообществу на протяжении десятилетий остаются без ответа, что судьба более 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, до сих пор неизвестна, и гуманитарная трагедия свыше 3400 жертв мин предвзято игнорируется в глобальных кампаниях. В частности, трагическая судьба Эльмиры Дадашевой, скончавшейся в прошлом году, так и не получив за всю жизнь никаких известий о своем пропавшем без вести сыне и до последних дней жившей с глубокой душевной болью, приводится как один из примеров демонстрируемых международным сообществом двойных стандартов и причиненного морального ущерба.

В письме говорится, что парафирование в Вашингтоне в августе 2025 года проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» заложило основу для фундаментального и нового этапа развития в регионе. В то же время, настоятельно подчеркивается, что прочный мир на Южном Кавказе возможен только на основе честной правовой оценки тяжких военных преступлений, совершенных в прошлом, привлечения преступников к уголовной ответственности и полного восстановления попранных прав жертв.

С полным текстом открытого письма можно ознакомиться по ссылке: https://azertag.az/en/xeber/an_open_letter_by_families_of_missing_persons_relatives_of_martyrs_mine_victims_and_former_internally_displaced_persons_of_azerbaijan-4290239 

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